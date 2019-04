Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend tiefer

Tokio (APA) - Das weltweit eingetrübte Wirtschaftswachstum hat am Donnerstag an den wichtigsten Börsen Asiens für Zurückhaltung gesorgt. Vor allem in China wurden deutliche Verluste verzeichnet. Dort kursierten Spekulationen über Eingriffe der Regierung, um den sich bisher weltweit am besten entwickelnden chinesischen Aktienmarkt zu bremsen.

Darüber hinaus belasteten Sorgen um einen Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union den Handel. Zudem dürften Aussagen des EZB-Chefs Mario Draghi zur Ankurbelung einer möglicherweise weiterhin schwächelnden Wirtschaft für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Draghi habe eine Vielzahl an Möglichkeiten auf einen Abschwung zu reagieren, erklärte der Währungshüter.

Der Nikkei-225 Index in Tokio gewann 0,11 Prozent auf 21.711,38 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong fiel um 0,93 Prozent auf 29.839,45 Einheiten. Der Shanghai Composite verlor 1,60 Prozent auf 3.189,96 Punkte.

Auf Konjunkturseite rückten chinesische Erzeuger- und Verbraucherpreise auf die Agenda. Bei den Verbraucherpreisen habe der Anstieg im März 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr betragen, teilten Behörden mit. Die Erzeugerpreise legten indes um 0,4 Prozent zu - nach einem Anstieg von 0,1 Prozent im Februar. Diese Entwicklungen fielen damit im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Volkswirte aus.

Unternehmensseitig rückten in Tokio die Papiere von Sumco in den Vordergrund. Die Aktien rangierten mit einem Abschlag von annähernd 4 Prozent. Hintergrund könnte eine Gewinnwarnung des deutschen Waferherstellers Siltronic sein. Der Konzern sprach von einer weiterhin schwächelnden Nachfrage und kappte seinen Jahresausblick.

Die Märkte in Indien und Australien zeigten sich dagegen uneinheitlich. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 38.607,01 Zählern mit plus 0,06 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney verlor 0,35 Prozent auf 6.294,10 Einheiten.