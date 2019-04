Dreifachjackpot zu 3,7 Millionen Euro ging in die Steiermark

Wien (APA) - Der Lotto-Dreifachjackpot im Wert von mehr als 3,7 Millionen ist am Mittwochabend von einem Sologewinner geknackt worden. Der bisher höchste Betrag im heurigen Jahr ging an einen Spielteilnehmer aus Graz, teilten die Lotterien am Donnerstag mit. Ein Systemschein brachte ihm noch zehn Fünfer sowie zehn Vierer und damit rund 11.200 Euro zusätzlich ein. Bei LottoPlus gab es dagegen keinen Sechser.

Einen alleinigen Gewinner brachte allerdings auch die Joker-Ziehung hervor. Ein Oberösterreicher bekommt für die richtige Kombination mehr als 242.000 Euro überwiesen.

~ Lotto-Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 10.04.2019:

1 Sechser zu EUR 3.744.927,90

5 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.026,20

156 Fünfer zu je EUR 1.084,80

355 Vierer+ZZ zu je EUR 143,00 6.724 Vierer zu je EUR 41,90 8.427 Dreier+ZZ zu je EUR 15,00 106.373 Dreier zu je EUR 4,70 285.366 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 14 26 27 28 30 Zusatzzahl: 20

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 5 21 23 36 43

Joker Zahl: 3 2 2 1 3 5 ~