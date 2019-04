Masern - Viel los am Klagenfurter Gesundheitsamt

Klagenfurt (APA) - MMR VaxPro - diesen Stempel bekommen am Donnerstag zahlreiche Klagenfurter in ihren Impfpass. Sie warten geduldig auf die Impfung, kurz nach Öffnung des Gesundheitsamtes beträgt die Wartezeit bereits mehr als 30 Minuten. Nur vereinzelt melden sich Leute für die FSME-Impfung an, die allermeisten haben wegen der Masernfälle in Klagenfurt und Umgebung einen Blick in ihren Impfpass geworfen.

Was das Alter angeht, ist die Gruppe der Wartenden bunt gemischt: Ältere Menschen, die ihren Impfstaus überprüfen Iassen wollen, sind ebenso da wie Jüngere, die in ihrer Kindheit nur einmal anstatt - wie heute vorgesehen - zweimal gegen Masern geimpft wurden.

„Ich weiß gar nicht, ob ich schon einmal gegen Masern geimpft worden bin“, sagt ein älterer Herr. In seinem Impfpass ist jedenfalls nichts eingetragen, also wird er geimpft: Sicher ist sicher, auch wenn man ab einem gewissen Alter davon ausgeht, dass die Leute wohl selbst die Krankheit durchgemacht haben und dadurch immun sind. Ob er weiß, ob er die Masern als Kind hatte? „Das weiß ich leider nicht, das ist jetzt 80 Jahre her.“ Richtig beunruhigt wegen einer möglichen Masernepidemie scheint hier niemand zu sein - trotzdem will man auf Nummer sicher gehen, heißt es immer wieder bei Gesprächen unter den Wartenden.

Nach dem ersten Ansturm wird die Warteschlange aber auch schon wieder etwas kürzer, trotzdem hat man im Gesundheitsamt die Impfzeiten ausgeweitet, auch Impfstoffe seien genügend vorhanden, betont man bei den Behörden. Alle Leute, die sich am Donnerstag gegen Masern impfen lassen haben, sollten sich in vier bis sechs Wochen die zweite Teilimpfung holen, erst dann ist bestmöglicher Schutz gegeben.

Normalität stellt sich am Donnerstag auch im öffentlichen Verkehr in Klagenfurt ein: Ab 13.00 Uhr gehen die Klagenfurter Stadtbusse wieder in Vollbetrieb.