Arbeitskosten in der EU 2018 um 2,7 Prozent gestiegen

Wien (APA) - Die Arbeitskosten in den EU-Ländern sind 2018 im Schnitt um 2,7 Prozent gestiegen. In der Eurozone betrug die Teuerung durchschnittlich 2,2 Prozent. Österreich lag mit einem Plus von 2,8 Prozent über dem Durchschnitt, wie aus den aktuellen Daten von Eurostat hervorgeht. EU-weit rangiert Österreich mit 34 Euro pro Stunde (inklusive Lohnnebenkosten) auf Platz acht von 28, also im oberen Drittel.

Am stärksten angezogen haben die Arbeitskosten gegenüber dem Jahr davor in Lettland (plus 12,9 Prozent auf 9,3 Euro), Tschechien und Rumänien (beide plus 11,2 Prozent auf 12,6 bzw. 6,9 Euro) sowie in Litauen (plus 10,4 Prozent auf 9 Euro). Nahezu gleich blieben die Arbeitskosten in Malta mit einem geringfügigen Anstieg von 0,4 Prozent auf 14,7 Euro. Massiv rückläufig war die Entwicklung in Schweden mit einem Minus von 3,9 Prozent auf 36,6 Euro, wie die europäische Statistikbehörde am Donnerstag mitteilte.

In Österreich sind die Lohnnebenkosten mit einem Anteil von 26,8 Prozent des Gesamtwertes relativ hoch - darüber liegen nur Frankreich (32,6 Prozent), Schweden (32,3 Prozent), Litauen (29,2 Prozent), Italien (28,4 Prozent) und - in geringem Ausmaß - Tschechien (26,9 Prozent). In etwa auf gleichem Niveau liegt auch die Slowakei mit 26,7 Prozent. Am geringsten ist der Anteil der Lohnnebenkosten EU-weit in Malta mit 6,1 Prozent, am höchsten in Frankreich mit 32,6 Prozent.

In der gesamten Wirtschaft (ohne Landwirtschaft und öffentliche Verwaltung) betrugen die durchschnittlichen Arbeitskosten in Unternehmen mit mindestens zehn Mitarbeitern im Berichtszeitraum 27,4 Euro pro Stunde, in der Eurozone 30,6 Euro.

Am billigsten war Arbeit 2018 in Bulgarien (5,4 Euro pro Stunde), Rumänien (6,9 Euro), Litauen (9,0 Euro), Ungarn (9,2 Euro) und Lettland (9,3 Euro), am teuersten in Dänemark (43,5 Euro), Luxemburg (40,6 Euro), Belgien (39,7 Euro), Schweden (36,6 Euro), den Niederlanden (35,9 Euro) und Frankreich (35,8 Euro).

In der Industrie kostete eine Stunde im Schnitt 27,4 Euro in der EU und 33,2 Euro in der Eurozone (Österreich: 37,6 Euro), im Dienstleistungssektor 27 bzw. 29,6 Euro (Österreich: 32,6 Euro), im Baugewerbe 25 bzw. 27,6 Euro (Österreich: 34,6 Euro); in der gewerblichen Wirtschaft waren es 27 bzw. 30,6 Euro (Österreich: 34,3 Euro) und in der nicht-gewerblichen Wirtschaft (ohne öffentliche Verwaltung) 28,5 bzw. 30,8 Euro (Österreich: 32,1 Euro).