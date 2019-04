Brexit - EVP-Spitzenkandidat Weber sieht Risiken der Verschiebung

London (APA/dpa) - Der EVP-Spitzenkandidat bei der Europawahl, Manfred Weber, hat die Einigung auf einen weiteren Aufschub des britischen EU-Austritts begrüßt, aber gleichzeitig auf die Risiken hingewiesen. „Europa hat einmal mehr Geduld und Einigkeit gezeigt, um einen schädigenden Brexit zu verhindern“, schrieb der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) am Donnerstag via Twitter.

Zugleich zeigte sich Weber besorgt darüber, dass die andauernde politische Unsicherheit in London negative Auswirkungen auf die Debatten über die Zukunft der EU haben könnte. Er hoffe noch immer, dass es vor der Europawahl im Mai zum EU-Austritt der Briten komme. „Der Brexit zeigt, dass Populisten und Extremisten nur für Unsicherheit und Instabilität sorgen“, schrieb Weber.

Die 27 bleibenden EU-Staaten und die britische Premierministerin Theresa May hatten sich in der Nacht auf Donnerstag in Brüssel darauf geeinigt, dass Großbritannien für den Brexit weitere sechseinhalb Monate Zeit bis zum 31. Oktober bekommt. Das Land kann aber auch schon früher geregelt aus der Europäischen Union austreten.