NEOS kritisieren Planung für Neubau des Landesklinikums Wr. Neustadt

St. Pölten (APA) - Die niederösterreichischen NEOS orten Mängel in der Planung für den Neubau des Landesklinikums Wiener Neustadt, der am Donnerstag im Landtag beschlossen werden soll. „Bei den Kosten liegt vieles im Dunkeln“, kritisierte Fraktionsobfrau Indra Collini in einer Pressekonferenz. Laut den Pinken machen die Gesamtkosten 964 statt 535 Millionen Euro aus. Den ÖVP-Antrag bezeichnete Collini als „Farce“.

Dass es einen Neubau des Landesklinikums Wiener Neustadt brauche, werde nicht bezweifelt, aber die Frage sei, ob er in dieser Größenordnung nötig sei, hieß es. Die Planung sei in vielen Dimensionen nicht mehr zeitgemäß, das Budget bereits jetzt obsolet. Zur Kostenkalkulation meinte Collini: „Hier wird von der ÖVP getäuscht und getarnt, was das Zeug hält. Das ist unehrlich.“ Vorgesehen sind laut Antrag Gesamtkosten von 535 Millionen Euro. Dazu komme eine zusätzliche Bauherrenreserve von fünf Prozent, weiters müsse mit einer Baukostensteigerung von rund zwei Prozent pro Jahr gerechnet werden, womit die Baukosten laut NEOS 700 Millionen Euro ausmachen. Zähle man die Sonderfinanzierung in Höhe von 264 Millionen Euro dazu, komme man auf 964 Millionen Euro Gesamtkosten, rechnete die Landessprecherin vor.

Den Antrag für ein Projekt dieser Dimension - das größte Bauvorhaben in Niederösterreich in der Zweiten Republik neben dem Regierungsviertel in St. Pölten - bezeichnete Collini als „minimalistisch“: „Es bleiben viele inhaltliche Fragen offen.“ Dass der Antrag in der Sitzung am Donnerstagabend zum Beschluss steht, hätten die Landtagsmandatare (außer jene der mit absoluter Mehrheit ausgestatteten Volkspartei) aus den Medien erfahren, den Fraktionen sei das Papier erst 45 Stunden vor der Ausschusssitzung übermittelt worden. Eine seriöse Prüfung des Antrags sei daher nicht möglich. „Es ist ein Armutszeugnis, wie die ÖVP mit dem Steuergeld und den Abgeordneten umgeht“, meinte die pinke Landessprecherin. Die NEOS werden dem Antrag nicht zustimmen: „Der Antrag muss zurück in den Ausschuss und entsprechend vorbereitet werden.“

Die NEOS bezweifeln, ob es bei rückläufiger Auslastung mit Baden, Mödling, Neunkirchen und Wiener Neustadt vier Spitäler in der Thermenregion brauche. Collini befürchtet „einen sündteuren Krankenhaus-Fleckerlteppich statt der besten Gesundheitsversorgung“. Zudem sei die Anzahl von 680 Betten auf einer Nettonutzfläche von 50.000 Quadratmetern ein „zu hoher Wert“, weil bei moderner Krankenhausplanung mehr Flächen für tagesklinische Behandlungen benötigt werden, sagte Gesundheitssprecherin Edith Kollermann. Es müsse sichergestellt werden, dass die wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch Primärversorgungseinheiten stärker forciert werde. Für Spitäler sei das Land zuständig, Primärversorgung werde auf Bundesebene geplant. „Die Finanzierung von niedergelassenem Bereich und Spitälern gehört in eine Hand“, forderte Kollermann.

~ WEB www.neos.eu ~ APA306 2019-04-11/13:16