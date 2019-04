SAP-Zugang für Burgenland-Rechnungshof: Offener Brief an Dunst

Eisenstadt (APA) - In der Causa um den eingeschränkten SAP-Zugang für den Burgenländischen Landes-Rechnungshof (BLRH) hat sich ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf als Obmann des Rechnungshofausschusses nun in einem offenen Brief an Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) gewandt. Wolf fordert Dunst darin zur Offenlegung ihrer Argumentationsgrundlagen auf.

In dem Schreiben an die Landtagspräsidentin heißt es, dass sie gestern gegenüber der APA sowie auch in der ORF-Nachrichtensendung „Burgenland heute“ das Beschneiden der SAP-Zugänge für den BLRH verteidigt habe und sich dabei auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) berufe. Die Opposition sehe die Vorgehensweise der Landesregierung als massiven Einschnitt in die Kontrollrechte des Landtages, dem Dunst als oberste Repräsentantin vorstehe.

Dunst soll nun beantworten, aus welcher Erkenntnis des VfGH hervorgehe, dass die Einsicht für die jeweiligen Landesrechnungshöfe nur auf den Prüfungsauftrag bezogen zu sehen sei und aus welcher Erkenntnis hervorgehen, dass die 2012 abgeschlossene Vereinbarung zwischen dem BLRH und der Landesregierung sowie der Landesveraltung nicht mehr zeitgemäß sei. Außerdem fragt Wolf in dem offenen Brief, wo in der DSGVO festgehalten sei, dass der BLRH, der als Behörde im Auftrag des Landtages agiere, nicht - wie bisher - uneingeschränkten Zugriff auf die Informationen des Landes habe.

Dunst meinte zu der Causa am Donnerstagvormittag im Zuge eines Pressetermins: „Ich wäre die Erste, die sagt, hallihallo, das geht doch nicht, dass der Landesrechnungshof, wenn er etwas prüft, nicht hineinschauen darf. Das ist ja auch gewährleistet aufgrund unserer Landesverfassung und des Landesrechnungshofgesetzes, dass man da hineinschauen darf. Das geht ja auch nicht, dass man den Landesrechnungshof als Instrument des Landtages irgendwo etwas verwehrt. Das geht gar nicht, weil die Gesetze da ganz klar sind, dass man da hineinschauen kann“, so Dunst. Sie verwies auf eine Prüfung und darauf, dass es hier eine Lösung geben müsse, die in allen Bundesländern gleich sein müsse.

