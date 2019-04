Bundesforste investieren bis 2021 knapp 38 Mio. Euro in Immobilien

Wien (APA) - Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) wollen in den nächsten drei Jahren knapp 38 Mio. Euro in Immobilien und Wohnbau investieren und damit ihr Immobiliengeschäft weiter ausbauen. Mieterlöse unter anderem von Jagdhütten, Seeliegenschaften, Forsthäuser oder Baurechtsflächen sorgten zuletzt schon für ein Fünftel der Bundesforste-Betriebsleistung.

Mit über 4.000 Gebäuden und zahlreichen Liegenschaften sind die staatlichen ÖBf nach eigenen Angaben einer der größten Immobilienbewirtschafter in Österreich. „Die Investitionen fließen vorrangig in Mietshäuser und Betriebsgebäude, aber auch in andere Gebäude wie Jagdimmobilien und weitere Eigenentwicklungen auf ÖBf-Flächen“, kündigte der zuständige Bundesforste-Vorstand Georg Schöppl am Donnerstag in einer Aussendung an. Für 2019 habe man rund 10,5 Mio. Euro an Immobilien-Investitionen vorgesehen.

Die Bundesforste sanieren unter anderem kulturhistorisch bedeutsame Objekte und errichten neue Revierleitungszentren. Ein Fokus der Investitionen liegt auf der Entwicklung von Wohnprojekten auf Eigenflächen. Aktuell entstehen in Oberösterreich und Salzburg zwei Wohnanlagen mit insgesamt rund 20 Wohneinheiten auf Bundesforste-Flächen. Ein weiteres Mehrparteienhaus im Wienerwald wurde kürzlich fertiggestellt. Gefragt sind auch Baurechts- und Baupacht-Verträge mit den Bundesforsten vor allem in dicht besiedelten Gebieten und rund um städtische Ballungszentren. „In den letzten fünf Jahren sind die Umsätze im Bereich Baurecht und Baupacht um knapp 30 Prozent gestiegen und lagen zuletzt bei 4,3 Mio. Euro“, so Schöppl. Seit 1997 hat sich der Immobilienumsatz von 13,7 Mio. Euro auf 46 Mio. Euro mehr als verdreifacht.

