Plastiksackerlverbot - Global 2000 vermisst „begleitende Maßnahmen“

Wien (APA) - Die Umweltschutzorganisation Global 2000 hat das am Donnerstag in Begutachtung gegangene Verbot von Einwegplastiksackerln begrüßt, gleichzeitig aber noch Verbesserungsbedarf gesehen. „Das Plastiksackerlverbot ist ein guter und wichtiger Schritt, wir vermissen allerdings begleitende Maßnahmen zur Forcierung von Mehrweglösungen“, betonte Ökologin Lisa Kernegger von Global 2000 in einer Aussendung.

„Wichtig ist, dass die Menge an Wegwerfsackerln, auch aus anderen Materialien wie Papier, drastisch abnimmt. Denn auch diese Sackerln aus Papier haben einen großen ökologischen Fußabdruck da sie energieintensiv produziert werden müssen“, erläuterte die Expertin. Kernegger kritisierte außerdem, dass das Gesetz keine Gebühr für die weiterhin erlaubten Knotenbeutel aus sogenanntem Bioplastik vorsieht.

Auch der WWF begrüßte den Entwurf „grundsätzlich“, pochte aber auf eine ökologisch vernünftige Umsetzung. „Wegwerfprodukte müssen überall zurückgedrängt werden. Denn unsere Umwelt hat nichts davon, wenn Einweg-Plastiksackerl einfach nur durch solche ersetzt werden, deren Ökobilanz gleich miserabel oder sogar schlechter ist“, hielt WWF-Expertin Elisa Gramlich fest. „Das Plastiksackerl-Verbot darf nicht zum Eigentor für die Umwelt werden.“ Daher müssten auch die Beutel aus Bioplastik bepreist werden und heimkompostierbar sein.

„Der Handel in Österreich bekennt sich ganz klar zur massiven Einsparung von Plastiksackerln“, betonte Peter Buchmüller, Handelsobmann in der Wirtschaftskammer, in einer Aussendung. „Im Sinne von Konsumenten und Umweltschutz werden im österreichischen Handel schon jetzt zahlreiche alternative Tragehilfen angeboten.“ Erfreulich sei die einjährige Übergangsfrist für auf Lager liegende und bereits bestellte Plastiksackerl. „Damit wurde ein wichtiges Anliegen der Wirtschaft berücksichtigt“, so Buchmüller.