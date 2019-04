Verbund - Deutsche Bank hebt Kursziel von 37 auf 41 Euro

Wien (APA) - Die Wertpapierexperten der Deutsche Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Verbund von 37 auf 41 Euro angehoben. Das Anlagevotum für die Papiere des österreichischen Energielieferanten blieb hingegen fortwährend bei „Hold“.

Analyst Duncan Scott verweist in seiner Studie hinsichtlich der Kurszielanhebung auf den Anstieg der Strompreise sowie auf die etwas geringeren Kapitalkosten und korrigiert bei seinen Ergebnisschätzungen entsprechend nach oben. Aufgrund der schwachen Vergleichsmetriken - P/E-Multiplikatoren und Sustainable Equity Cashflow (SEC) - reichte es jedoch nicht für eine Kaufempfehlung.

Am Donnerstagnachmittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit plus 0,04 Prozent bei 45,18 Euro.

