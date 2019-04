EZB-Bankenaufsicht will Gebühren für kleinere Banken senken

Frankfurt (APA/Reuters) - Die EZB-Bankenkontrolleure wollen ihre Gebührenordnung ändern und stellen kleineren Geldhäusern geringere Kosten in Aussicht. Mit der geplanten Neuregelung würden die Gebühren künftig aufgrund tatsächlich entstandener Kosten berechnet und am Ende des jeweiligen Zeitraums eingesammelt, teilte die EZB am Donnerstag in Frankfurt mit.

Bisher werden die Gebühren lediglich geschätzt und im entsprechenden Jahr erhoben. Die Mindestgebühren würden sich künftig für etwa die Hälfte der indirekt beaufsichtigten Banken verringern - vor allem für die kleinsten Geldhäuser. Der Verwaltungsaufwand soll zudem sinken. Die Geldhäuser können sich bis zum 6. Juni zum Vorschlag der EZB äußern.

Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Überwachung der großen Banken in der Eurozone zuständig. Inzwischen kontrolliert sie 119 Institute direkt. Die Aufsicht über die kleineren Geldhäuser im Währungsraum teilt sie sich mit den nationalen Behörden.

