Nordmazedoniens Oppositionschef wirbt um alten Staatsnamen

Skopje (APA) - Hristijan Mickoski, Chef der führenden nordmazedonischen Oppositionskraft, wirbt inmitten des Wahlkampfes für das Präsidentenamt um den früheren Staatsnamen. Würde seine Partei, die VMRO-DPMNE, die nächsten Parlamentswahlen gewinnen, würde sie die Bürger um Unterstützung für den „authentischen“ Staatsnamen, die Republik Mazedonien, bieten, wurde Mickoski von der Tageszeitung „Vecer“ zitiert.

Der Balkanstaat trägt seit Februar den Namen Nordmazedonien. Dadurch wurde der langjährige Namensstreit zwischen Skopje und Athen beendet. Eine erneute Namensänderung würde im Parlament eine Zweidrittelmehrheit - 80 von 120 Abgeordneten - für die entsprechende Verfassungsänderung erfordern. Die VMRO-DPMNE hatte sich bei den letzten Parlamentswahlen im Dezember 2016 nur 51 Mandate gesichert.

Die neuen Parlamentswahlen sind erst Ende 2020 fällig, allerdings hatte der sozialdemokratische Premier Zoran Zaev angedeutet, dass vorgezogene Parlamentswahlen möglich wären, würde der Präsidentschaftskandidat seiner Partei, Stevo Panderovski, die bevorstehende Präsidentenwahl verlieren. Meinungsumfragen zufolge führen Panderovski und die Präsidentschaftskandidatin der VMRO-DPMNE Gordana Siljanovska Davkova derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Präsidentenamt. Entscheidend dürfte die Stichwahl am 5. Mai werden. Dabei ist nach Ansicht von Analysten in Skopje auch ein Scheitern der Stichwahl nicht auszuschließen. Dazu wird es kommen, wenn an der Stichwahl weniger als 40 Prozent der Stimmberechtigten teilnehmen. Der Urnengang muss in diesem Fall wiederholt werden.