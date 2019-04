Frankfurter Rentenmarkt tendiert fester

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von minus 0,07 Prozent am Vortag auf minus 0,09 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Im Nachmittagshandel stehen in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die jedoch nicht aus der ersten Reihe mit starker Marktrelevanz stammen. Allerdings äußern sich einige hochrangige Notenbanker, darunter der Vize-Chef der Fed, Richard Clarida, und der einflussreiche Chef der New Yorker Notenbank, John Williams.