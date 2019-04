Fall Zirngast - Kneissl äußert Unverständnis über Gerichtsentscheid

Wien/Ankara (APA) - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Donnerstag ihr Unverständnis über die am ersten Prozesstag von dem mit dem Fall Zirngast betrauten Gericht in Ankara getroffenen Beschlüsse erklärt. Dieses betrifft laut einer der APA vorliegenden Stellungnahme „die Entscheidung der türkischen Behörden, das Verfahren gegen Max Zirngast bis September zu verlängern und das Ausreiseverbot aufrechtzuerhalten“.

Kneissl fordert darin die Türkei auf, das Verfahren „ehestmöglich“ zum Abschluss zu bringen. Die Außenministerin versicherte, Zirngast auch weiterhin die „volle konsularische Unterstützung“ zukommen zu lassen.

Der in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagte österreichische Student und freie Journalist Max Zirngast verteidigte sich am Donnerstag erstmals vor Gericht. Der Prozess wurde laut der Solidaritätskampagne #FreeMaxZirngast auf 11. September, den Jahrestag seiner Festnahme, vertagt.