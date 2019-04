Formel 1: Für Hamilton spielt Jubiläum in China keine Rolle

Shanghai (APA/dpa/Reuters) - Für Lewis Hamilton spielt es keine Rolle, dass der Große Preis von China das 1000. Rennen in der Geschichte der Formel 1 sein wird. „Ich bin keiner für Geburtstage, Jubiläen oder sonstige spezielle Tage“, sagte der Brite am Donnerstag im Fahrerlager auf dem Shanghai International Circuit. Der dritte WM-Lauf der WM-Saison 2019 beginnt Sonntagfrüh um 8.10 Uhr MESZ.

Dafür hat sich der SIC groß herausgeputzt. Ein großes Bild von Rekordweltmeister Michael Schumacher, eines vom dreimaligen Champion Niki Lauda und noch einige Erinnerungsstücke mehr sind zu sehen. Dazu Rennwagen aus vergangenen Zeiten, Overalls und weitere Erinnerungsstücke, drapiert auf einem roten Teppich - fast so lang wie sich das Fahrerlager beim Großen Preis von China erstreckt. Passend zum „Meilenstein“ in der Formel 1 wird Geschäftsführer Chase Carey am Freitag eine Münze zum 1000. Rennen vorstellen sowie das offizielle Poster enthüllen.

Hamilton geht das Wochenende dennoch nicht anders an als jedes andere: „Ob es das 1.000., 2.000. oder das 10.000. ist - das ist eine irrelevante Zahl für mich“, meinte der fünfmalige Weltmeister und Titelverteidiger von Mercedes, der am Medien-Donnerstag ausgerechnet eine rote Kappe trug. Wenn auch in etwas anderem Ton als Ferrari. Er habe sie auch ein wenig durchboxen müssen, sagte der 34-Jährige und berichtete zudem, dass er sich womöglich noch vor dem Rennen ein neues Tattoo stechen zu lassen. Motiv und Stelle an seinem bereits großzügig verzierten Körper sind noch offen.

Im Kampf gegen Ferrari ist der 34-Jährige zuversichtlich, dass „wir noch mehr aus den Rennwochenenden rausholen können“. Ob der Motor der Scuderia tatsächlich stärker ist und Sebastian Vettel sowie sein Teamkollege Charles Leclerc wie zuletzt in Bahrain auf den Geraden deutlich schneller sind als die Silberpfeile, wird sich auf dem Kurs in Shanghai zeigen.

In der WM führt vor dem dritten Saisonrennen freilich Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas mit 44 Punkten einen Zähler vor Hamilton. Das Duo des deutschen Werksteams hatte in Australien - Bottas vor Hamilton - und Bahrain - Hamilton vor Bottas - jeweils einen Doppelsieg gefeiert. Leclerc ist Vierter mit 26 Punkten, Vettel Fünfter mit 22 Zählern. Zwischen liegt noch Max Verstappen von Red Bull

Vettel hat zudem das „Problem“ Leclerc an der Backe. „Ich treffe die Entscheidung nicht“, betonte Leclerc auf die Frage nach der teaminternen Nummer 1 und verwies auf den Verantwortlichen Mattia Binotto. Das brisante Teamduell der Scuderia soll auf der Strecke ausgefahren werden. „Letztlich wollen wir uns gegenseitig schlagen, das ist in jedem Team so. Wir haben einen guten und richtigen Kompromiss gefunden, wie wir gegeneinander fahren“, sagte Leclerc. Der 21-Jährige bestreitet seine erste Saison für Ferrari in der Motorsport-Königsklasse.

Vettel will aber in seinem fünften Jahr endlich auch mit der Scuderia den Titel gewinnen. „Die Zeiten, in denen man die Erkenntnisse der anderen Seite oder des anderen Fahrers ignoriert hat, sind vorbei“, meinte der 31-Jährige. Vettel kann bisher 52 Grand-Prix-Siege und vor allem vier WM-Titel - alle mit Red Bull - vorweisen. Sein Vertrag endet nach der nächsten Saison. Er wird dann 33 Jahre alt sein. Leclerc fuhr zuletzt in Bahrain seine erste Pole Position ein und schickt sich an, sich als jüngster Sieger von Ferrari zu verewigen. Er steht für die Zukunft.

„Sie haben ein doppeltes moralisches Problem“, kommentierte Mercedes-Teamchef Toto Wolff in „Auto Bild Motorsport“ die Situation. „Einerseits müssen sie den vierfachen Champion stützen, anderseits dürfen sie ihr Supertalent nicht einbremsen.“ Wolff ist alleine wenn er Leclerc als einen kommenden Weltmeister bezeichnet. „Es geht sehr schnell in der Formel 1“, sagte der Monegasse Leclerc. „Nach dem ersten Rennen hat mich niemand als Titelanwärter gesehen, nach dem zweiten tut es jeder.“

Extra-Druck verspürt Vettel ob des starken neuen Teamkollegen aber nicht, betonte er. Im Kampf gegen Mercedes kann sich die Scuderia, die lange einen Hang zu klarer Hackordnung im Team pflegte, aber Ärger nicht leisten. Positiv stimmt: Auf dem Kurs in China mit seinen beiden langen Geraden könnte Ferrari seinen Power-Vorteil noch deutlicher ausspielen.