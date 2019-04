Türkei-Wahl - Prokurdische HDP protestiert gegen Wahlsiegannullierung

Istanbul (APA/AFP/dpa) - Die prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP) hat in der Türkei gegen die Annullierung der Wahlsiege von mehreren ihrer Kandidaten bei den Kommunalwahlen vom 31. März protestiert. Die Oppositionspartei warf der Hohen Wahlkommission (YSK) am Donnerstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter vor, ihr eine „Falle“ gestellt zu haben.

Sie hindere Politiker an der Übernahme ihrer Mandate, deren Kandidatur sie zuvor zugelassen habe. Laut der Nachrichtenagentur DHA entschied die YSK am Mittwoch, dass kein Politiker ein Mandat übernehmen könne, der während des im Juli 2016 verhängten Ausnahmezustands entlassen worden war.

Die betroffenen HDP-Bürgermeister seien zuvor per Dekret aus dem Staatsdienst entlassen worden und deshalb für das Amt nicht geeignet. „Die willkürliche Entscheidung erkennen wir nicht an“, sagte Parteisprecher Saruhan Oluc in Ankara.

In solchen Fällen würden die jeweils Zweitplatzierten das Mandat übernehmen. Die HDP kritisierte die Wahlbehörde scharf: Die Kandidaten seien zur Wahl zugelassen worden. Spätestens bei der Registrierung vor der Abstimmung hätte die Kommission Einspruch einlegen können, nun habe sie kein Recht dazu, den Sieg abzuerkennen, sagte Oluc. Die Wahlkommission sei parteiisch und missachte den Willen des Volkes.

Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP sind acht HDP-Kandidaten im mehrheitlich kurdischen Südosten des Landes von der Entscheidung betroffen. Die Deutsche-Presseagentur (dpa) berichtete unter Berufung auf eine Parteisprecherin von sechs Bürgermeistern, denen der Sieg aberkannt worden sei.

In den meisten Fällen fallen die Mandate an Kandidaten der AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Dieser wirft der HDP vor, der politische Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu sein, die seit 1984 gegen den türkischen Staat kämpft. Im Wahlkampf rückte er sie wiederholt in die Nähe von Terroristen.

Die aktuelle Entscheidung betrifft laut dpa sechs Bezirke im Südosten der Türkei, in der die HDP bei der Kommunalwahl am 31. März klar stärkste Partei wurde. Die gewählten Bürgermeister hatten vor dem Putschversuch unter anderem als Lehrer und Soziologe gearbeitet, waren aber nach dem Putschversuch vom Juli 2016 aus dem Staatsdienst entlassen worden.

Unter dem nach dem Putschversuch verhängten Ausnahmezustand wurden in der Türkei mehr als 140.000 Menschen aus dem Staatsdienst entlassen, darunter tausende HDP-Anhänger. Im Herbst 2016 wurden zudem die beiden damaligen HDP-Vorsitzende festgenommen und 96 der 102 HDP-Bürgermeister durch staatliche Verwalter ersetzt. Im Wahlkampf drohte Erdogan wiederholt, im Fall ihrer Wahl HDP-Politiker erneut abzusetzen.

Bei der Kommunalwahl gewann die HDP einen Teil der Gemeinden zurück. Mit der Aberkennung der Bürgermeisterposten bleiben knapp 60 Gemeinden unter HDP-Verwaltung.