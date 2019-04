Wien (APA) - „Wir haben derzeit ein Netz, wenn man es plakativ sagen will, das ist ein bisschen vergleichbar mit einem Slim-Fit-Anzug. Es geht gerade das durch, was wir brauchen, mit diversen Notmaßnahmen schon. Aber wir wissen, die Person, die in diesem Anzug steckt, die wächst und die wächst extrem leistungsstark.“

Der Vorstand der Übertragungsnetzbetreiber-Gesellschaft APG, Gerhard Christiner, zum Ausbau der Stromnetze.

