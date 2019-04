Klarna-Chef: Könnten bald für Börsengang bereit sein

Frankfurt (APA/Reuters) - Der schwedische Online-Zahlungsdienstleister Klarna ist nach den Worten von Vorstandschef Sebastian Siemiatkowski bald fähig für einen Börsengang. „Wir haben noch keine formelle Entscheidung über ein Listing getroffen, aber Klarna nähert sich einer Situation an, von der wir glauben, dass wir bereiter für einen Börsengang sind“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

Das werde aber wahrscheinlich nicht schon in diesem Jahr der Fall sein. Klarna bietet auch in Österreich die Abwicklung von Online-Zahlungen an und wurde beim Einstieg des Bekleidungskonzerns H&M im vergangenen Jahr mit mehr als zwei Mrd. Dollar (1,77 Mrd. Euro) bewertet.