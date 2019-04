Landeselternverband: Kinderfreunde „am falschen Fuß erwischt“

Wien (APA) - Die Kinderfreunde sind vom Rückzug des Katholischen Familienverbands aus dem Wiener Landeselternverband „am falschen Fuß erwischt worden“. Dafür habe es im Vorfeld keine Anzeichen gegeben, so Kinderfreunde-Vorsitzender Christian Morawek zur APA. Elternverbands-Vorsitzender Karl Dwulit will nun „in enger Abstimmung mit den Mitgliedsvereinen“ weitermachen.

Als unmittelbaren Hintergrund vermuten die beiden die Ablehnung zweier vom Familienverband nominierten Mitglieder für den Vorstand. Da diese Elternvertreter an katholischen Privatschulen seien, wären sie für den Vorstand des Landesverbands der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen aber nicht passiv wahlberechtigt gewesen. „Dafür müsste man die Statuten ändern“, so Morawek.

Der neu gewählte Vorstand werde jedenfalls weitermachen, betonte Dwulit. Dieser sei von den Mitglieds-Elternvereinen ordnungsgemäß gewählt worden. „Da geht es auch nicht um ideologische Interessen oder die Befindlichkeiten von Familienorganisationen. Da geht es darum, ob Nachmittagsbetreuung an den Schulen angeboten wird, wie Mittagsbetreuung funktioniert oder Projektwochen ablaufen.“

Der vor über 50 Jahren als gemeinsame Initiative der SP-nahen Kinderfreunden und des Katholischen Familienverbands gegründete Landeselternverband vertritt die Interessen der Wiener Elternvereine bzw. Elternvertreter an öffentlichen Pflichtschulen. Entstanden sei er „aus der historischen Überlegung, wie man überparteilich gemeinsam arbeiten kann“, meinte Dwulit. Im Lauf der Jahre seien die Trägerorganisationen auch eher in den Hintergrund getreten: „Um für ein Amt nominiert zu werden, muss man auch nicht mehr der einen Organisation angehören oder der anderen.“

Den Vorwurf der nun nicht mehr gegebenen Überparteilichkeit des Verbands findet Morawek „befremdlich“: „Wenn sich von zwei Organisationen eine zurückzieht, dann bleibt halt eine übrig.“ Auch Dwulit findet den konkreten Vorwurf nicht angemessen: „Dass die beiden schlussendlich nicht passiv wahlberechtigten Kandidatinnen Eheleute von ÖVP-Bezirksvertretern sind, war sicher nur zufällig. Aber auch das wäre kein Problem gewesen: Eine andere Kandidatin des Familienverbands, auf die das auch zutrifft, wäre Elternvertreterin an einer öffentlichen Schule gewesen und problemlos gewählt worden.“