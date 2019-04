Wien-Logos - Stadt ärgern „polemische Wortmeldungen“ von Kurz

Wien (APA) - Die Stadt will die Kritik von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an den Kosten für den neuen Markenauftritt Wiens nicht auf sich sitzen lassen. Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) sprach am Donnerstag per Aussendung von „polemischen Wortmeldungen“ und erinnerte den Regierungschef daran, dass auch die ÖVP im Gemeinderat dem Kostenrahmen damals zugestimmt habe.

„Nach 20 Jahren mit demselben Design war es an der Zeit für eine umfassende Neuausrichtung der Wiener Öffentlichkeitsarbeit. Die Entwicklung eines simplen Logos ist damit nicht zu vergleichen, das sollte auch der Bundeskanzler wissen“, adressierte Hanke an Kurz. Das Projekt spare durch die Vereinheitlichung der bisher höchst unterschiedlichen Auftritte der Rathausabteilungen mittel- und langfristig sogar Kosten ein, versicherte der Ressortchef.

Außerdem sei es ein ÖVP-Ministerum gewesen, „dass erst vor einigen Jahren um 600.000 Euro einen ‚Nation Branding‘-Prozess bezahlt hatte, der dann aber nie umgesetzt wurde“. Der Kanzler hatte zuvor die knapp 600.000 Euro für das neue Design Wiens als „absurde Größenordnung“ bezeichnet. Auch NEOS und Freiheitliche kritisierten die dafür aufgewendeten Mittel.