Berichtspflicht wird laut Oberstaatsanwaltschaft laufend evaluiert

Wien (APA) - Die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien hat am Donnerstag versichert, dass die Berichtspflicht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an die OStA laufend evaluiert werde. „Es ist selbstverständlich, dass wir uns das laufend anschauen“, sagte Oberstaatsanwalt Michael Klackl im Gespräch mit der APA.

Die Leiterin der WKStA, Ilse Vrabl-Sanda, hatte zuvor in einer Pressekonferenz Kritik an der Neuregelung der Berichtspflicht geübt und eine Evaluierung gefordert. Gerade die Anfang des Jahres erfolgte Verschärfung der Berichtspflicht aufgrund der umstrittenen Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz sei ja ein Ergebnis dieser Evaluierung, sagte Klackl.

Eines der Hauptanliegen der Oberstaatsanwaltschaft sei nicht nur, die erforderliche Qualität sicherzustellen, sondern auch für ein effizientes Wirken der Justiz zu sorgen, versicherte Klackl. Die Kritik, dass durch die neue Berichtspflicht die Gefahr einer Verzögerung im Verfahren gegeben sei, könne er nach derzeitigem Wissensstand nicht nachvollziehen.

Es gehe ja nur darum, dass die OStA rechtzeitig informiert werden müsse, „das bedeutet nicht einen umfänglichen, langen Bericht, sondern eine knappe Information“, sagte Klackl.

Von einer Masse an Berichten könne auch nicht die Rede sein. Klackl stellte außerdem klar, dass es nicht so sei, dass alle Berichte, die an die OStA gehen, auch an den Justizminister weitergeleitet werden. Das komme auf den Einzelfall an.