Razzien wegen unerlaubter Abgabe von Hanfprodukten in Süddeutschland

München (APA/AFP) - Wegen mutmaßlich unerlaubter Abgabe von CBD-Produkten sind in Bayern und Baden-Württemberg Geschäfte und andere Objekte durchsucht worden. Die Razzien richteten sich gegen neun Beschuldigte, erklärte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in München. Es bestehe der Verdacht, dass sie CBD-Produkte verkauften, ohne sich den Nachweis gewerblicher oder wissenschaftlicher Nutzung erbringen zu lassen.

Den Angaben zufolge enthalten Cannabidiol-Produkte (CBD) wie Cannabisblüten, Tee oder Öl, nur sehr geringe Mengen oder gar kein psychoaktives THC. Das deutsche Betäubungsmittelgesetz erlaubt daher in einer Ausnahmebestimmung auch den Verkauf, sofern diese nicht zum Eigenverbrauch gedacht sind. Daran aber sollen sich die Beschuldigten nicht gehalten und CBD-Hanfprodukte in Ladengeschäften oder über Onlineshops verkauft haben. Damit machten sie sich strafbar.

Insgesamt vollstreckten die Beamten 17 Durchsuchungsbeschlüsse in München sowie den bayerischen Landkreisen Ebersberg und Dachau sowie in Baden-Württemberg. Ermittlungen waren in Gang gekommen, nachdem in den vergangenen Monaten wiederholt Menschen mit CBD-Hanfprodukten aufgegriffen worden waren, die sie in Münchner Geschäften erworben hatten.

In einem Fall wies ein Produkt demnach auch einen zu hohen THC-Gehalt auf. Darüber hinaus waren einige CBD-Öle aufgrund von Wirkstoffgehalt und Verabreichungsform als verschreibungspflichtige Arzneimittel einzustufen. Daher kommt neben dem Vorwurf des gewerbsmäßigen Handels mit Drogen auch ein möglicher Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz in Frage.