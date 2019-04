Frankfurter Flughafen stockt um 1.000 Mitarbeiter auf

Frankfurt (APA/AFP) - Wegen des starken Passagierwachstums will Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt am Main dieses Jahr 2.300 neue Mitarbeiter einstellen. Abzüglich der Abgänge soll der Personalbestand um 1.000 Stellen wachsen, sagte eine Sprecherin der Betreibergesellschaft Fraport am Donnerstag.

„Der Jobmotor Flughafen läuft auf Hochtouren“, erklärte Fraport-Arbeitsdirektor Michael Müller. „Aber es wird immer schwieriger, für unsere offenen Stellen auch qualifizierte Bewerber zu finden.“

Schwerpunktmäßig sucht der Flughafen Mitarbeiter für die Flugzeugabfertigung. Darüber hinaus sucht Fraport aber auch IT-Spezialisten, Ingenieure und Ärzte. Schon im vergangenen Jahr war die Belegschaft der Betreibergesellschaft von 20.700 auf 22.000 Mitarbeiter gewachsen. Sie fertigten 69,5 Millionen Passagiere ab - ein Plus von gut fünf Millionen Reisenden.

