Einbrecher machten in Oberkärntner Baumarkt reiche Beute

Lurnfeld (APA) - Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag in Lurnfeld (Bezirk Spittal/Drau) einen Baumarkt heimgesucht und reiche Beute gemacht. Sie räumten zahlreiche Geräte und Maschinen in einen am Betriebsgelände abgestellten Firmentransporter und flüchteten damit. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei im sechsstelligen Eurobereich.

Die Unbekannten stahlen aus dem Verkaufsraum mindestens 30 Motorsägen, 20 Motorsensen, 15 Hochdruckreiniger und weitere Geräte. Den Schlüssel für den Firmentransporter fanden sie in einem Schlüsselkasten, den sie aufbrachen. Eine Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg.