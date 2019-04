Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Der Gründer von WikiLeaks Julian Assange wurde in London festgenommen

London - Der Australier Julian Assange ist der Gründer der Internet-Seite WikiLeaks. Er lebte die letzten 7 Jahre in der Botschaft des Landes Ecuador in der britischen Hauptstadt London. Dort bekam er im Jahr 2012 Asyl, damit er nicht nach Schweden ausgeliefert wird. Denn dort hatten ihm 2 Frauen im Jahr 2010 sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Diese Vorwürfe sind aber inzwischen nicht mehr gültig. Am Donnerstag musste Assange die Botschaft von Ecuador verlassen und wurde von der britischen Polizei festgenommen. Jetzt fürchtet Assange, dass er an die USA ausgeliefert wird.

Erklärung: WikiLeaks

WikiLeaks ist eine Internet-Seite, auf der geheime Dokumente veröffentlicht werden. WikiLeaks veröffentlicht diese Schreiben und Bilder, wenn die Informationen für die Öffentlichkeit interessant sein könnten. Zum Beispiel, wenn sie falsches oder illegales Verhalten von mächtigen Menschen oder Organisationen aufdecken. Zum Beispiel hat WikiLeaks Dokumente des US-Militärs zu den Kriegen in Afghanistan und dem Irak veröffentlicht. Julian Assange soll deswegen in den USA vor Gericht kommen.

Erklärung: Asyl und Asyl-Werber

Viele Menschen flüchten aus ihrem Land in andere Länder. Sie hoffen, dass sie dort einen sicheren Ort zum Leben finden. Wenn das Land ihnen erlaubt, zu bleiben, dann erhalten sie Asyl. Das gilt auch für die Botschaften dieses Landes.

Erklärung: Sexueller Missbrauch

Als sexueller Missbrauch gelten alle sexuellen Handlungen an Menschen, die das gar nicht wollen.

Die britische Polizei hat den Gründer von WikiLeaks verhaftet

London - Julian Assange ist der Gründer von der Internet-Seite WikiLeaks. Er lebte lange in der britischen Hauptstadt London. Dort lebte er in der Botschaft von dem Land Ecuador, damit er nicht verhaftet wird. Denn die britische Polizei darf nicht in die Botschaft von einem anderen Land. Das geht nur, wenn das Land es erlaubt. Jetzt hat Ecuador das erlaubt. Deshalb hat die britische Polizei Julian Assange verhaftet. Assange hat jetzt Angst, dass er in die USA gebracht wird. In den USA ist er nämlich angeklagt.

Erklärung: WikiLeaks

WikiLeaks ist eine Internet-Seite. Dort werden oft Geheimnisse verraten. Zum Beispiel, wenn mächtige Länder verbotene oder schlimme Dinge machen. Die USA haben in den Kriegen in Afghanistan und dem Irak nicht immer richtig verhalten. Das wollten die USA geheim halten. Aber WikiLeaks hat das herausgefunden und im Internet veröffentlicht. Julian Assange soll deshalb in den USA vor Gericht kommen.

Der Brexit wird bis 31. Oktober verschoben

Brüssel - Großbritannien will aus der EU austreten. Eigentlich sollte der Brexit schon am 29. März stattfinden. Aber der Termin wurde auf den 12. April verschoben. Dann wollte die britische Premier-Ministerin Theresa May, dass der Brexit bis 30. Juni verschoben wird. Jetzt haben sich May und die Regierungs-Chefs der anderen EU-Länder geeinigt. Der Brexit wird sogar bis 31. Oktober verschoben. Am 23. Mai beginnen aber die EU-Wahlen. Daran muss Großbritannien nun teilnehmen. Aber dann werden britische Abgeordnete im Europa-Parlament sitzen, auch wenn Großbritannien längst aus der EU ausgetreten ist. Aber vielleicht tritt Großbritannien am Ende gar nicht aus der EU aus. Wie es mit dem Brexit weitergeht, kann heute noch niemand sagen.

Erklärung: Brexit

Brexit ist ein kurzer Name für den Austritt von Großbritannien aus der EU. „Br“ steht für Britannien und „exit“ ist das englische Wort für „Austritt“.

Erklärung: EU-Wahl

Die EU-Wahl wird auch Europa-Wahl genannt. Bei dieser Wahl werden 705 Abgeordnete in das Europa-Parlament gewählt. Von diesen Abgeordneten sind 19 österreichische Politiker. Die Österreicher entscheiden bei der EU-Wahl am 26. Mai, wer diese Politiker sein sollen. Auch andere EU-Länder wählen so ihre Abgeordneten im Europa-Parlament. Die Abgeordneten im Europa-Parlament entscheiden über die Politik in Europa mit.

Der Brexit ist wieder einmal verschoben worden

Brüssel - Großbritannien will die EU verlassen. Das sollte schon im März passieren. Aber dann hat man den Brexit auf den 12. April verschoben. Theresa May ist die Chefin von der Regierung von Großbritannien. May wollte den Brexit bis zum 30. Juni verschieben. Jetzt hat man den Brexit sogar bis zum 31. Oktober verschoben. Im Mai sind aber die EU-Wahlen. Großbritannien muss nun bei den EU-Wahlen mitmachen. Dann kann aber etwas Erstaunliches passieren. Wenn Großbritannien die EU verlässt, dann sitzen danach immer noch britische Abgeordnete im Europa-Parlament. Sie könnten dann immer noch die Politik von der EU mitbestimmen. Aber vielleicht verlässt Großbritannien am Ende gar nicht die EU. Heute weiß noch niemand, wie es mit dem Brexit weitergeht.

Erklärung: Brexit

Brexit ist ein erfundenes Wort für den Austritt von Großbritannien aus der EU. ‚“Br“ steht für Britannien. „exit“ ist ein englische Wort und heißt auf Deutsch „Austritt“.

Erklärung: EU-Wahl

Die EU-Wahl wird auch Europa-Wahl genannt. Bei dieser Wahl werden die Abgeordneten für das Europa-Parlament gewählt. Das Europa-Parlament ist das Parlament von der EU. Im Europa-Parlament sitzen Abgeordnete aus allen Ländern von der EU. Sie entscheiden über die Politik in Europa mit.

In Mödling wurde ein Bankomat in einem Supermarkt gesprengt

Guntramsdorf - Am Donnerstag haben unbekannte Täter den Bankomat in einem Spar-Supermarkt gesprengt. Der Vorfall fand in Mödling in Niederösterreich statt. Die Täter flohen mit 2 Autos vor der Polizei und warfen spitze Gegenstände aus dem Fenster. Deshalb konnte die Polizei sie nicht weiter verfolgen. Die Täter konnten entkommen. Wie hoch der Schaden im Supermarkt ist, weiß man noch nicht.

Im Bundesland Niederösterreich wurde ein Bankomat gesprengt

Guntramsdorf - Im Bundesland Niederösterreich haben unbekannte Täter einen Bankomat in einem Supermarkt gesprengt. Die Täter entkamen der Polizei bei einer Verfolgungsjagd. Sie warfen spitze Gegenstände aus ihrem Auto. Deshalb musste die Polizei die Verfolgung beenden. Man weiß noch nicht, wie hoch der Schaden im Supermarkt ist.

Ältester Lipizzaner der Welt feierte 40. Geburtstag

Piber - In Wien gibt es eine ganz besondere Reitschule, nämlich die Spanische Hofreitschule. Dort werden seit rund 450 Jahren Pferde trainiert und die Reit-Kunst wird gelehrt. Die Spanische Hofreitschule ist sehr berühmt und wird von vielen Urlaubern besucht. Es gibt dort nur die Pferde-Art namens Lipizzaner. Einer dieser Lipizzaner ist am Donnerstag 40 Jahre alt geworden. Damit ist er der offiziell älteste Lipizzaner der Welt. Er heißt Neapolitano Nima der Erste. Lipizzaner sind sehr kluge und ausdauernde Pferde.

Der älteste Lipizzaner der Welt aus Wien ist 40 Jahre alt geworden

Piber - In Wien gibt es eine berühmte Reitschule. Das ist die Spanische Hofreitschule. Dort werden seit rund 450 Jahren Pferde trainiert. In der Spanischen Hofreitschule gibt es nur eine Pferde-Art. Diese Pferde heißen Lipizzaner. Einer von diesen Lipizzanern hatte am Donnerstag Geburtstag. Er ist jetzt 40 Jahre alt. Damit ist er der älteste Lipizzaner auf der ganzen Welt. Sein Name ist Neapolitano Nima der Erste.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++