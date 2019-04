Kostbarkeiten europäischer Herrscherhäuser bei Schau in New York

Eisenstadt/New York/Wien (APA) - Historische Kostbarkeiten und technische Kuriositäten europäischer Kaiser-, Königs- und Fürstenhöfe sind ab 18. November bei der Ausstellung „Making Marvels. Art, Technology and Entertainment at the Courts of Europe“ im New Yorker Metropolitan Museum of Art zu bestaunen. Zu den Hauptleihgebern zählen das Kunsthistorische Museum sowie die Esterhazy Privatstiftung und das Grüne Gewölbe Dresden.

Für die Ausstellung, die bis 1. März 2020 gezeigt wird, hat Kurator Wolfram Koeppe rund 200 der bedeutendsten Exponate aus Sammlungen europäischer Herrscherhäuser des 16., 17. und 18. Jahrhunderts vereint. Sie wurden von 40 Leihgebern aus aller Welt zur Verfügung gestellt. Bei der Schau gehe es im Großen und Ganzen um die Verbindung zwischen Kunst, Technologie und Innovation, aber auch um Unterhaltung an den früheren kaiserlichen Höfen, erläuterte Sabine Haag, Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums, am Donnerstag bei der Präsentation der Leihgaben der Esterhazy Privatstiftung auf Burg Forchtenstein.

Ausstellungen zur Objektkunst bräuchten immer eine längere Vorbereitungszeit. Die Objekte aus den historischen Kunst- und Schatzkammern seien eigentlich „unglaublich modern“ und würden Fragen betreffen, um die es auch heute gehe - Fragen um das Verständnis der Welt, um die Machtverhältnisse, aber auch um Information, so Haag.

Die Kunstkammer auf Burg Forchtenstein gehe maßgeblich auf Fürst Paul I. Esterhazy zurück, erläuterte Florian Bayer, der Sammlungsleiter der Privatstiftung. Zu jedem der Exponate ließen sich Geschichten erzählen. „Viele Objekte erlauben uns auch bis zum heutigen Tag noch, sie in ihrer Funktion zu zeigen“, sagte Bayer: „Das waren wirklich außergewöhnliche Objekte - sei es, weil sie kurios waren, sei es, weil sie Mechanismen und Funktionen gezeigt haben, die sich der Mensch damals nicht hat erklären können.“

Zu den elf Objektgruppen der Sammlung Forchtenstein, die in New York zu sehen sein werden, gehören Silbermöbel, von denen einige bereits 2007 im Schloss Versailles gezeigt worden waren. Unter den Ausstellungsstücken ist auch eine Doppeladleruhr aus dem 17. Jahrhundert mit Insignien des heiligen Römischen Reiches deutscher Nation.

Auch kuriose Gegenstände mit raffinierten Mechanismen sind zu bestaunen, etwa ein noch funktionstüchtiger Bacchuswagen: „Wenn er zu fahren beginnt, bewegt er sich am Tisch entlang. Die Figuren tanzen, Bacchus rollt die Augenbälle, die Zunge kommt heraus“, auch ein Klingeln sei zu hören, schilderte Bayer.

Tatsächlich verwendet wurde auch eine Nachtlichtuhr, die zusammen mit einer Öllampe aufgestellt wurde. Der Fürst konnte dann mittels einer Projektion in der Nacht verschiedene Bildmotive betrachten oder die Zeit ablesen. Einen Vorläufer des heutigen Modellbaus stellt eine kleine Kutsche dar, die detailgetreu das große Original nachbildet.

„Gerade bei diesen Objekten erhoffen wir uns als Folge unseres Ausstellungsengagements viele neue Informationen und Aspekte“, sagte Bayer. „Die Forschung ist am Laufen und sie ist nie abgeschlossen, das gilt gerade für Objekte der Kunstkammern.“

Bei den Leihgaben für die Ausstellung in New York handle es sich wahrlich um „Preziosen im höchsten Sinne“ und gleichzeitig auch um Herrschaftsinstrumente, erläuterte Dirk Syndram, Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer der staatlichen Kunstsammlung Dresden. Die elitäre Kunst der Höfe sei damals nicht für die Öffentlichkeit, sondern für den Souverän gedacht gewesen. Die Kunstkammer in Forchtenstein habe, „als sei sie in einen Bernstein eingeschlossen“, Jahrhunderte überstanden.