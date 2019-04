Libyen - Premier Conte: „Große Sorge in Italien“

Rom (APA) - Der italienische Premier Giuseppe Conte hat sich vor dem Parlament in Rom wegen den jüngsten Entwicklungen in Libyen besorgt gezeigt. „Die jüngsten Entwicklungen in Libyen sind Ursache großer Sorge für Italien“, so Conte in einer Ansprache vor der Abgeordnetenkammer am Donnerstag.

Conte rief die EU und die gesamte internationale Gemeinschaft zu Initiativen zur Förderung des Friedens auf. Es sei äußerst wichtig, eine „stabile politische Lösung“ zu finden, für einen Waffenstillstand und für ein sofortiges Ende des Konflikts zu arbeiten. „Man muss die Integrität Tripolis und einen Waffenstillstand im ganzen Land garantieren“, plädierte der parteilose Regierungschef.

Zum Thema Libyen hatte sich am Donnerstagvormittag auch Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini geäußert. Die italienische Regierung prüfe, ob Frankreich in irgendeiner Form in Kämpfe in Libyen verwickelt sei und ob das Land bewaffnete Gruppen finanziere, sagte Salvini. „Wir gehen diesem Aspekt nach, es gibt einige Beweise. Sollte wegen Frankreichs Wirtschaftsinteressen die europäische Friedensinitiative blockiert werden, wäre dies äußerst gravierend“, so Salvini.

In der vergangenen Woche hatte der mächtige General Khalifa Haftar seinen Truppen den Vormarsch auf die Hauptstadt Tripolis befohlen. Dort sitzt die international anerkannte, aber weitgehend machtlose Regierung von Fayez al-Sarraj, die von verschiedenen, zum Teil islamistischen bewaffneten Gruppen gestützt wird. In den vergangenen Tagen kam es vor allem in den Vororten im Süden der Hauptstadt zu Gefechten.

Bei Kämpfen in Libyens Hauptstadt Tripolis sind in den vergangenen sechs Tagen 56 Menschen getötet und 266 weitere verletzt worden. „Tausende Menschen sind aus ihren Häusern geflüchtet, andere sind in Kampfgebieten eingeschlossen“, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag mit. Die Vereinten Nationen bemühten sich, die überlasteten libyschen Krankenhäuser zu unterstützen.

Die WHO entsandte nach eigenen Angaben Notfallteams in Krankenhäuser an der Front, unter anderem um die Vorräte an Medikamenten aufzufüllen. Ein anhaltender Konflikt mit weiteren Toten würde „die begrenzten Vorräte im Gebiet leeren und die Gesundheitsinfrastruktur weiter beschädigen“, warnte Syed Jaffar Hussain, WHO-Abgesandter für Libyen laut AFP. Die UN-Hilfsmaßnahmen um Tripolis würden durch „fortdauernden Beschuss und bewaffnete Zusammenstöße, auch in dicht besiedelten Wohngebieten“ behindert.

Zugleich wuchs die Sorge über die Lage von Flüchtlingen in Tripolis, die auf ihrem Weg nach Europa in Libyen festgenommen wurden und unter schwierigen Bedingungen inhaftiert sind. Das UN-Flüchtlingshilfswerk rettete nach eigenen Angaben bereits 150 Menschen aus einem Auffanglager. Inmitten der Kämpfe sei es schwierig die Flüchtlinge zu versorgen, erklärte die WHO.

