Ukraine protestiert gegen AfD-Abgeordneten-Reise auf die Krim

Kiew (APA/dpa) - Die Ukraine hat bei der deutschen Regierung gegen die geplante Reise mindestens eines AfD-Bundestagsabgeordneten auf die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim protestiert.

„Die ukrainische Seite betrachtet diese Aktivitäten deutscher Bürger als Rechtsbruch“, heißt es in einer Verbalnote der ukrainischen Botschaft an das Auswärtige Amt in Berlin, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin sind 22 Personen aufgelistet, die „laut vorliegenden Informationen beabsichtigen“, vom 18. bis 20. April ein Wirtschaftsforum auf der Krim zu besuchen - darunter fünf deutsche Bundestagsabgeordnete der AfD und zwei der Linksfraktion.

Der AfD-Fraktionssprecher Christian Lüth bestätigte der dpa, dass der Fraktionsvorstand von einem nicht auf der Liste aufgeführten Parlamentarier über eine geplante Reise mehrerer Abgeordneter in Kenntnis gesetzt worden sei. Bisher habe aber nur der Abgeordnete Waldemar Herdt die Absicht erklärt, die Reise tatsächlich antreten zu wollen. Es handele sich um eine „Privatreise“, die weder von der Fraktion organisiert noch finanziert werde.

Herdt will nach eigenen Angaben über Russland auf die Krim reisen, weil ihm von den ukrainischen Behörden die Einreise verweigert worden sei. „Ich lasse mir nicht vorschreiben, wohin ich reisen darf und wohin nicht“, sagte er der dpa. „Deutschland ist doch keine „Bananenrepublik“, in der ein Botschafter eines anderen Landes Bundestagsabgeordneten vorschreiben will, wie sie ihren Job zu erledigen haben.“

Vier der in der Verbalnote aufgeführten AfD-Abgeordneten und die Linken-Parlamentarier Alexander Neu und Gesine Lötzsch erklärten dagegen, nicht an der Konferenz teilnehmen zu wollen. „Mir war meine Reise auf die Krim Mitte April selbst nicht bekannt“, sagte Neu. Auch Lötzsch bezeichnete es als „sehr skurril“, dass sie in der Verbalnote aufgeführt wird.

Das Protestschreiben wurde dem Auswärtigen Amt bereits am 4. April zugestellt. Darin weist die Botschaft darauf hin, dass ein Besuch der Krim nur mit Erlaubnis der ukrainischen Behörden möglich sei. Das Auswärtige Amt wird aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass diese Regelungen eingehalten werden.

Das Auswärtige Amt leitete die Verbalnote am Mittwoch mit einem Begleitschreiben an die aufgeführten Abgeordneten weiter. Darin wird auf die Reise- und Sicherheitshinweise des Ministeriums verwiesen, in denen dringend von Reisen auf die Krim abgeraten wird.

Bereits im vergangenen Jahr hatten fünf AfD-Abgeordnete an dem Wirtschaftsforum auf der Krim teilgenommen. Die ukrainische Halbinsel war 2014 von Russland vereinnahmt worden. Während die EU von einer völkerrechtswidrigen Annexion spricht, beruft sich Russland auf einen völkerrechtlich nicht anerkannten Volksentscheid der Krim-Bewohner.