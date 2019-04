Experten: Erinnerung an NS-Zeit auf zeitgemäße Basis stellen

Berlin (APA/AFP) - Experten rufen dazu auf, für die Erinnerung an die NS-Zeit neue, zeitgemäße Ansätze zu schaffen, um besonders junge Menschen besser zu erreichen. Gleichwohl blieben aber auch traditionelle Zugänge wie etwa Besuche in Gedenkstätten wichtig, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld.

„Eine Zivilgesellschaft, die sich aktiv erinnert und Geschichte nicht verdreht, kann Bedrohungen der Demokratie besser begegnen“, erklärte IKG-Direktor Andreas Zick. Insofern sei „die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit eine wichtige Quelle für Zivilcourage“. Wer sich intensiv damit beschäftige, „setzt sich auch stärker gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen und Gruppen in Deutschland ein“.

Das IKG befragte für die Studie 1.000 Bürger ab 17 Jahren. In der Befragung gaben 47,4 Prozent an, mindestens einmal schon eine Gedenkstätte besucht zu haben. Eine Mehrheit von ihnen fühlte sich dadurch motiviert, sich nicht nur intensiver mit dem Thema Nationalsozialismus zu beschäftigen, sondern auch mit aktuellen gesellschaftlichen Themen.

35,9 Prozent der Befragten nehmen der Umfrage zufolge Parallelen zwischen aktuellen politischen Entwicklungen und der NS-Zeit wahr. 36,1 Prozent tun dies dagegen nicht, 26,2 Prozent sind unentschieden.

Gefördert wurde das Projekt von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ). Deren Vorstandsvorsitzender Andreas Eberhardt sprach sich dafür aus, neben Gedenkstätten als „authentischen Orten der Erinnerung“ auch auf „zeitgemäße, digitale Formen der Vermittlung gerade für junge Menschen“ zu setzen.

Ein Ergebnis der Studie ist auch, dass Familien in Deutschland offensichtlich anfällig für „Umdeutung und Verdrängung“ der NS-Geschichte sind. So spielten in Familien vor allem Geschichten von NS-Opfern (35,9 Prozent) und deren Helfern (28,7 Prozent) eine Rolle, während Täter unter den eigenen Vorfahren nur selten vorkämen (19,6 Prozent). Zudem gingen 50 Prozent der Befragten davon aus, dass Familienmitglieder nicht zu Mitläufern des NS-Regimes gehörten.