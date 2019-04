Boot mit rund 90 Migranten vor Sizilien lokalisiert

Lampedusa/Rom (APA) - Ein Fischkutter mit insgesamt rund 90 Migranten an Bord ist am Donnerstag 20 Seemeilen vor der Küste Siziliens lokalisiert worden. Dies berichtete die italienische Küstenwache. Diese sei dabei, das Boot nach Lampedusa zu führen. Die Migranten sollen noch am heutigen Dienstag auf Lampedusa eintreffen.

Während die italienische Regierung weiterhin auf ihrer Politik der „geschlossenen Häfen“ beharrt, registriert die süditalienische Insel Lampedusa eine wachsende Zahl von Ankünften kleinerer Boote mit Migranten an Bord. 166 aus Tunesien abgefahrener Migranten hätten zuletzt die Insel erreicht.