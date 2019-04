Fußball: Neymar wieder im Mannschaftstraining von Paris Saint-Germain

Paris (APA/dpa) - Der brasilianische Fußballstar Neymar ist nach einer knapp dreimonatigen Verletzungspause wieder ins Training eingestiegen. „@neymarjr is back“, twitterte sein Club Paris Saint-Germain am Donnerstag. Dazu veröffentlichte der französische Meister ein Foto, das Neymar wieder am Ball zeigt. Der Stürmer hatte sich am 23. Jänner im Cupspiel gegen Racing Straßburg erneut am Mittelfußknochen verletzt.

Dabei war eine alte Verletzung aus dem Vorjahr wieder aufgebrochen. Bereits 2018 hatte Neymar einen Mittelfußbruch erlitten. Damals war er mit Blick auf die Fußball-WM operiert worden und hatte anschließend kein Saisonspiel mehr für PSG bestritten. Die erneute Verletzung wurde diesmal nicht operiert. Wann Neymar sein Comeback feiern soll, war zunächst nicht bekannt.