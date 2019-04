Einbrecher im Pongau verspeiste Würste und rastete auf der Couch

St. Martin am Tennengebirge (APA) - Ein Einbrecher hat es sich Anfang dieser Woche in einem Haus in St. Martin am Tennengebirge (Pongau) offenbar nur ein paar Stunden gemütlich machen wollen. Der Unbekannte drang in der ersten Wochenhälfte in das Gebäude ein, verspeiste zwei Knackwürste, die er im Kühlschrank gefunden hatte, rastete sich auf der Couch aus und verschwand dann wieder, ohne etwas gestohlen zu haben, so die Polizei.

Der Einbrecher zwängte ein Garagenfenster auf, stahl dort eine Hacke und schlug damit ein Fenster ein. Im Wohnhaus machte er sich dann über den Kühlschrank her, ließ die Wursthaut zurück, und machte es sich dann offenbar auf der Couch gemütlich. Das vermuten die Hausbesitzer, weil die Decken zerwühlt waren. Danach machte sich der Unbekannte wieder aus dem Staub. Andere Gegenstände hatte er nicht erbeutet, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagnachmittag zur APA.