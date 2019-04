Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit klaren Rückgängen

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel klar tiefer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 63,84 Dollar und damit um 1,19 Prozent merklich weniger als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 71,24 Dollar gehandelt.

„Der Ölmarkt ist derzeit angespannt“, formulieren die Commerzbank-Analysten in ihrer Tagesinfo Rohstoffe. Die OPEC berichtete über einen Rückgang der OPEC-Ölproduktion im März. Damit produziert die OPEC laut Experten aktuell weniger als vom Markt benötigt. Grund dafür seien die deutlich über das Ziel hinausgehenden Produktionskürzungen in Saudi-Arabien und ein Einbruch der Ölproduktion in Venezuela wegen der Stromausfälle und der US-Sanktionen.

Der US-Markt sei dagegen reichlich versorgt. Die US-Rohöllagerbestände stiegen in der vergangenen Woche laut US-Energieministerium unerwartet deutlich auf das höchste Niveau seit November 2017, schreiben die Experten weiter.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.298,05 Dollar und damit schwächer gegenüber dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.308,12 Dollar.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 71,24 71,73 -0,68 WTI 63,84 64,61 -1,19 OPEC-Daily 70,31 70,35 -0,06 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.298,05 1.308,12 -0,77 Silber 15,08 15,22 -0,92 Platin 903,16 903,18 -0,00 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 111,15 113,45 -2,03 Kakao 2.419,00 2.443,00 -0,98 Zucker 325,90 326,70 -0,24 Mais 169,75 169,75 +0,00 Sojabohnen 896,88 902,00 -0,57 Weizen 176,75 176,75 +0,00 ~