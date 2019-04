Salvini dehnt seine Wahlallianz auf estnische Rechtspopulisten aus

Rom (APA) - Der italienische Innenminister Matteo Salvini dehnt seine am Montag in Mailand vorgestellte internationale Wahlallianz für die EU-Parlamentswahlen Ende Mai auf die rechtspopulistische Estnische Konservative Volkspartei (EKRE) um den Abgeordneten Jaak Madison aus. Dies teilte Salvini per Twitter mit.

„Willkommen EKRE! Auch die estnischen Freunde schließen sich dem Manifest ?In Richtung eines Europas der Vernunft ? an, das wir in Mailand lanciert haben“, so Salvini. Er twitterte die Ankündigung Madisons, sich der Salvini-Allianz anschließen zu wollen. „Denselben Beschluss haben viele andere Parteien wie die FPÖ von Heinz Christian Strache ergriffen“, so Madison.

Die FPÖ hatte am Dienstag ihre Teilnahme an dem von Salvini aus der Taufe gehobenen Bündnis von europäischen Rechtspopulisten offiziell gemacht. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky teilte am Dienstag auf Twitter ein Dokument, in dem sich die FPÖ dem „gemeinsamen patriotischen Projekt“ anschließt. „Auch die EU-Abgeordneten der FPÖ werden nach der Wahl dem in Mailand von @matteosalvinimi präsentierten Reformbündnis selbstverständlich gerne beitreten“, kommentierte Vilimsky das Dokument.

Salvini hatte am Montag in Mailand die „Europäische Allianz der Völker und Nationen“ vorgestellt, die zur stärksten Fraktion im EU-Parlament werden will. Rund zehn Bewegungen und Parteien wollen sich laut Salvini der Wahlallianz anschließen. Sowohl mit der Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban sowie mit Spaniens Vox-Partei, die seit den Regionalwahlen vom Dezember im Regionalparlament von Andalusien vertreten ist, sind noch Gespräche im Gang.