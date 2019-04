Prager Börse schließt höher

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Donnerstag höher geschlossen. Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,44 Prozent auf 1.091,03 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,46 (Vortag: 0,48) Mrd. tschechischen Kronen.

Wie am Vortag verzeichnete die Prager Börse leichte Kursaufschläge. Unterstützung für den PX lieferten vor allem die Aktien der in Prag zweitnotierten Erste Group, die mit einem Plus von 2,16 Prozent als stärkster Indexwert aus dem Handel gingen. Für die Papiere der Vienna Insurance Group (VIG) ging es etwas moderater um 0,32 Prozent nach oben, während die Anteilsscheine der beiden tschechischen Banken Komercni Banka (minus 0,53 Prozent) und Moneta Money Bank (minus 0,19 Prozent) jeweils Verluste einfuhren.

Kursgewinne von über einem Prozent verzeichneten neben den Erste-Group-Aktien noch die Titel des Softwarekonzerns Avast (plus 1,18 Prozent) und die Papiere des Tabakkonzerns Philip Morris CR (plus 0,92 Prozent). Größe Verlierer im PX waren dagegen die Anteilsscheine des Spirituosenherstellers Stock mit einem Minus von 0,61 Prozent.

