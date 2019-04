Top Fed-Notenbanker hält Normalisierungskurs für beendet

Washington (APA/Reuters) - Die US-Notenbank Fed hat aus Sicht eines ihrer hochrangigen Mitglieder ihren Kurs der vorsichtigen geldpolitischen Straffung erst einmal gestoppt. Die Ankündigungen der Fed vom März markieren das Ende der Normalisierung, erklärte der Präsident des Fed-Ablegers von St. Louis, James Bullard, am Donnerstag in einer Präsentation für eine Veranstaltung in Tupelo im US-Bundesstaat Mississippi.

Die Fed müsse „vorsichtig vorgehen“, um das Wirtschaftswachstum zu sichern. Bullard ist stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der Notenbank.

Die Fed hatte im März angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten in Aussicht gestellt, vorerst die Füße stillzuhalten und die Ära aggressiver Zinserhöhungen zunächst zu beenden. Die Dollar-Wächter um Fed-Chef Jerome Powell planen nach neun Erhöhungen binnen drei Jahren für 2019 eine Pause. Aktuell liegt der Leitzins in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.

