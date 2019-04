Sturz eines autoritären Langzeitherrschers

Khartum (APA/AFP) - Drei Jahrzehnte lang hat sich Sudans Präsident Omar al-Bashir mit harter Hand an der Macht gehalten. In dieser Zeit trotzte er den gewaltsamen Konflikten in dem ostafrikanischen Land ebenso wie der internationalen Justiz. Der heute 75-Jährige kam 1989 durch einen von den Islamisten unterstützten Staatsstreich an die Macht. Nach monatelangen Protesten seines eigenen Volks wurde er am Donnerstag selbst vom Militär gestürzt.

Bashirs Macht stützte sich vor allem auf seine engen Beziehungen zur Armee. Geboren auf dem Land nördlich der Hauptstadt Khartum, entwickelte Bashir schon in jungen Jahren eine Leidenschaft für das Militär und machte rasch Karriere.

Als General stürzte er 1989 mit einer Gruppe von gleichgesinnten hochrangigen Offizieren die demokratisch gewählte Regierung. Er verhängte den Ausnahmezustand, setzte die Verfassung außer Kraft, löste das Parlament und alle Parteien auf.

Unter dem Einfluss seines fundamentalistischen Mentors Hassan al-Turabi setzte der Staatschef im Sudan eine radikale Auslegung des Islam durch. Zusammen gründeten sie paramilitärische Volksverteidigungskräfte, die im Süden einen „Heiligen Krieg“ gegen sogenannte Ungläubige ausfochten.

Seit 1993 steht der Sudan auf der US-Liste jener Länder, die den Terrorismus unterstützen. In den 90er-Jahren konnte Osama bin Laden von dort aus sein Terrornetzwerk Al-Kaida aufbauen.

Später zerstritt sich Bashir mit al-Turabi, der zu seinem größten innenpolitischen Feind wurde. Mit einem Friedensabkommen, das 2005 einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg zwischen dem islamisch geprägten Norden und dem überwiegend christlichen Süden des Landes beendete und die Weichen für die Unabhängigkeit des Südsudan stellte, überraschte Bashir seine Kritiker. Dem Bürgerkrieg in Darfur setzte er hingegen kein Ende.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) erließ 2009 einen Haftbefehl gegen Baschir wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Darfur. Im Jahr 2010 folgte ein Haftbefehl wegen Völkermordes in der Provinz, wo nach UN-Angaben beim Vorgehen der Armee und verbündeter Milizen gegen Rebellengruppen seit 2003 mehr als 300.000 Menschen getötet und mehr als zwei Millionen Menschen vertrieben wurden.

Der vom Westen geächtete Bashir reiste seit Ausstellung des ersten Haftbefehls zumeist nur noch in Länder, die nicht Mitglied des IStGH sind - beispielsweise nach Russland oder nach Syrien. In seinem Heimatland hielt der autoritäre Staatschef dennoch weiter die Zügel fest in der Hand. Mehrmals ließ er sich seither bei Wahlen im Amt bestätigen - die Urnengänge wurden von Oppositionsgruppen boykottiert.

Proteste gegen seine Regierung gab es bereits im September 2013 und im Jänner 2018. Im Herbst 2013 entzündete sich der Ärger der Demonstranten am Anstieg der Treibstoffpreise, nachdem staatliche Subventionen gestrichen wurden. Die Demonstrationen wurden von den Sicherheitskräften gewaltsam niedergeschlagen, dutzende Menschen getötet.

Im Dezember war es die von Bashirs Regierung beschlossene Verdreifachung der Brotpreise, welche die Menschen auf die Straße trieb. Rasch weiteten sich die Proteste gegen Bashir selbst aus. Selbst die Verhängung eines einjährigen Notstands und die Entlassung der Regierung beschwichtigte die Demonstranten nicht. Sein Versprechen, die neue Regierung solle sich mit den wirtschaftlichen Sorgen der Bevölkerung befassen, lief ins Leere.

Seit Tagen harrten Demonstranten vor dem Armee-Hauptquartier in Khartum aus, um das Militär zum Überlaufen zu bewegen. Am Donnerstag schritt es ein. Bashirs Schicksal war damit besiegelt.