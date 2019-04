Wiener Städtische 2018 mit mehr als 3 Mrd. Euro Prämieneinnahmen

Wien (APA) - Die zur Vienna Insurance Group (VIG) gehörende Wiener Städtische Versicherung ist im Vorjahr bei den Gesamtprämieneinnahmen über der Schwelle von 3 Mrd. Euro geblieben. Im ersten Jahr nach der Fusion mit der s Versicherung seien alle Ziele erreicht worden, teilte die Städtische mit. Zuwächse gab es in der Schaden/Unfall- und der Krankenversicherung, in der Lebensversicherung einen Rückgang.

2018 sei ein gutes Jahr gewesen, sagte Generaldirektor Robert Lasshofer Donnerstagnachmittag zur APA. Er zeigt für das laufende Jahr optimistisch, dass es besser werde - mit aller Vorsicht. Die Prämieneinnahmen in der Krankenversicherung und in Schaden/Unfall entwickelten sich gut. Nach wie vor unter Druck sei die Lebensversicherung, die immer noch als Veranlagungsinstrument angesehen werde und weniger als Instrument zur Risikoabsicherung. Schäden habe es heuer vor allem aus dem Schneedruck gegeben, wobei hier noch nicht alles aufgetaut sei.

Die Prämieneinnahmen in der Schaden/Unfallversicherung stiegen um 2,1 Prozent auf 1,31 Mrd. Euro, in der Krankenversicherung um 3,5 Prozent auf 407 Mio. Euro. Die private Krankenversicherung werde stark nachgefragt, sowohl im Sonderklasse- als auch im ambulanten Bereich. In der Lebensversicherung betrugen die Einnahmen 1,29 Mrd. Euro, das waren um 4 Prozent weniger als 2017. Die Einnahmen gegen laufende Prämie legten dabei leicht auf 1,075 Mrd. Euro zu. Die Einmalerläge in der Lebensversicherung seien aufgrund einer anhaltenden restriktiven Annahmepolitik um ein Fünftel gesunken, teilte die Wiener Städtische mit. Die Verzinsung in der klassischen Lebensversicherung liegt für Neukunden bei 2,5 Prozent. Die Aufwendungen für Versicherungsfälle im Bereich Schaden/Unfall stiegen von 527 auf 534 Mio. Euro.

Die Fusion von Wiener Städtischer und der ebenfalls zur VIG gehörenden s Versicherung wurde im Oktober vergangenen Jahres finalisiert - rückwirkend mit Jahresbeginn 2018. Damit entstand die größte Lebensversicherer in Österreich.

„Wir können heute, dank unserer beiden gleich starken Sparten Schaden/Unfall- und Lebensversicherung, auf ein sehr stabiles Portfolio bauen. Hinzu kommt unser Wachstumsmotor, die Krankenversicherung, die ihre Dynamik auch künftig fortsetzen wird“, erklärt der scheidende Generaldirektor Robert Lasshofer, dem per Anfang 2021 der bisherige Donau-Versicherung-Generaldirektor Ralph Müller an der Spitze der Wiener Städtischen nachfolgen wird.

Durch die Partnerschaft mit Erste Bank und Sparkassen - der Kooperationsvertrag wurde bis 2033 vorzeitig verlängert - werde es gelingen, den Marktanteil auch über den Bankenvertrieb deutlich auszubauen. „Neben der Lebensversicherung sehen wir in der Gesundheitsvorsorge und in der Sachversicherung in der Partnerschaft mit der Bank für die Zukunft großes Potenzial. Es freut mich besonders, dass wir bereits nach sehr kurzer Zeit die ersten Früchte unserer Strategie ernten können“, so Lasshofer. In den ersten Monaten nach vollzogener Fusion habe die Städtische über ihre Marke s Versicherung in diesem Bereich Steigerungsraten von bis zu 30 Prozent verzeichnet.

Der Gewinn vor Steuern (EGT) sank auf 157,7 Mio. Euro (IFRS), nach 170,4 Mio. Euro 2017. Der Rückgang ist laut Mitteilung auf ein rückläufiges Finanzergebnis aufgrund der Niedrigzinsphase zurückzuführen. Die Combined Ratio - Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen - ist auf 91,9 Prozent (nach 92,5 Prozent) verbessert worden. Die Solvenzquote betrug 225,6 Prozent.

