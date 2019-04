Warschauer Börse schließt im Minus

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Donnerstag im Minus geschlossen. Der WIG-30 verlor 0,68 Prozent auf 2.727,90 Punkte. Der breiter gefasste WIG fiel um 0,63 Prozent auf 61.168,92 Zähler.

Nach drei Handelstagen in Folge mit Kursgewinnen ging es am polnischen Aktienmarkt nun das erste Mal in dieser Woche wieder abwärts. Unter Druck standen einige Werte aus der Handelsbranche. So fielen die Aktien der Modekette LPP um 2,90 Prozent und die Papiere des Großhändlers Eurocash gaben um 3,38 Prozent nach.

Auch die Ölwerte PGNiG (minus 2,51 Prozent) und PKN Orlen (minus 1,52 Prozent) zeigten sich schwach. Daneben standen auch Versorgerwerte wie PGE (minus 3,30 Prozent), Energa (minus 1,73 Prozent) und Tauron (minus 1,66 Prozent) unter Druck. Unter den wenigen Kursgewinnern im WIG-30 waren die Aktien des Videospieleherstellers CD Projekt (plus 2,60 Prozent) und die Anteilsscheine des Inkassounternehmens Kruk (plus 0,81 Prozent).

