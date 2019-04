Serbiens Verteidigungsminister tritt am Freitag in Hungerstreik

Belgrad (APA) - Serbiens Verteidigungsminister Aleksandar Vulin, Chef der kleinen mitregierenden Bewegung der Sozialisten, will am Freitag fünf Minuten vor Mittag in Hungerstreik treten. Laut regierungsnahen Medien will der Minister auf diese Weise gegen die „Gewalt an Serbien“ protestieren, die seiner Ansicht nach von oppositionellen Spitzenfunktionären ausgeübt werde.

Gemeint sind drei Spitzenfunktionäre des Bundes für Serbien (SZS) - Bosko Obradovic, Dragan Djilas und Vuk Jeremic - ,die seitens des Präsidenten Serbiens Aleksandar Vucic bisher wiederholt als „Faschisten und Tycoons“ bezeichnet worden waren.

Seinen Hungerstreik will Vulin den Berichten zufolge im Parlamentsgebäude durchführen. Auch sollen sich ihm am Samstag etwa 30 Abgeordnete der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) anschließen, hieß es.

Der Bund für Serbien hatte für Samstagnachmittag eine Protestkundgebung vor dem Parlament einberufen. Es ist vorerst völlig unklar, ob der Opposition gelingen wird, eine größere Anzahl von Anhängern zu versammeln.

Dank einem Teil der Opposition sei die Gewalt in Serbien eskaliert. Ein jeder habe seine eigene Weise, dagegen zu protestieren, wurde die Streikankündigung Vulins von der Regierungschefin Ana Brnabic kommentiert.

Tausende Bürger gehen seit Anfang Dezember einmal wöchentlich auf die Straße, um ihre Unzufriedenheit zu bekunden. Die Proteste werden von Bürgervereinigungen organisiert. Die unzufriedenen Bürger sind nicht unbedingt Anhänger von drei Spitzenpolitikern des Bundes für Serbien, die selbst an Protesten regelmäßig teilnehmen. Die Proteste in Belgrad und anderswo in Serbien sind bisher ruhig verlaufen. Ein einziger Zwischenfall passierte in Belgrad, als Mitte März eine Demonstrantengruppe in das Gebäude des öffentlich-rechtlichen TV-Senders RTS eingedrungen war. Sie waren von Obradovic und Djilas angeleitet worden.

Unterdessen will Präsident Vucic, der auch Chef der Serbischen Fortschrittspartei ist, seine Anhänger heute Abend in Novi Sad versammeln. Nach Ankündigung von Vucic würden in der Vojvodina-Hauptstadt etwa 25.000 Menschen erwartet. Eine noch größere Kundgebung des Regierungsbündnisses wurde für Freitag nächster Woche in Belgrad angekündigt. Dies werde die größte Kundgebung in Belgrad seit 50 Jahren sein, erklärte Vucic am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Belgrad. Alleine aus dem Kosovo würden mehr Serben anreisen, als die Opposition derzeit Anhänger habe, so Vucic.