Insider: EZB will Banken für Kreditvergabe belohnen

Frankfurt (APA/Reuters) - EZB-Währungshüter neigen Insider zufolge immer mehr dazu, Banken mit Anreizen bei den geplanten neuen großen Geldspritzen entgegenzukommen. Bei der Frage von möglichen Ausnahmen von den Strafzinsen für Institute überwiege aber derzeit die Skepsis unter den Ratsmitgliedern, sagten vier mit den Überlegungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Euro-Wächter seien inzwischen bereit, Banken bei den angekündigten neuen Langfristkrediten, die in der Fachwelt „TLTRO“ genannt werden, eine Nullverzinsung oder sogar Negativzinsen anzubieten. Dies soll ihnen dann winken, wenn sie das Geld in Form von Krediten an die Wirtschaft weiterreichen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) lehnte eine Stellungnahme zu den Informationen ab. Die EZB hatte im März angekündigt, Geschäftsbanken mit einer neuen Serie von zweijährigen Langfristkrediten unter die Arme zu greifen. Mit den großen Geldsalven will sie die Institute zur stärkeren Vergabe von Darlehen an die Wirtschaft anregen. Die genauen Konditionen stehen aber noch nicht fest.

EZB-Präsident Mario Draghi hatte am Mittwoch nach der Zinssitzung gesagt, dass über die Konditionen der neuen TLTRO-Kredite auf dem Treffen noch nicht gesprochen wurde. Darüber werde entschieden, wenn der EZB mehr Informationen über die Wirtschaftsentwicklung und die Kreditvergabe im Euro-Raum vorliege. Damit rückte der Italiener die Zinssitzung im Juni in den Fokus, wenn den Euro-Wächtern neue Konjunktur-Prognosen der hauseigenen Volkswirte vorliegen.

Aus Sicht des Notenbankchefs der Niederlande sollte die EZB die neuen Langfristkredite für Geldhäuser nicht zu großzügig gestalten. „Sie sollten aus meiner Sicht konservativer und weniger günstig ausfallen als die alten TLTROs“, sagte EZB-Ratsmitglied Klaas Knot am Donnerstag dem Sender Bloomberg TV. Die EZB hatte zuletzt 2016 mehrere Langfristdarlehen aufgelegt, um die Kreditvergabe anzuschieben.

Knot bekräftigte zudem seine Skepsis hinsichtlich der Einführung eines gestaffelten Einlagensatzes, um mögliche Nebenwirkungen der Negativzinsen für Banken abzumildern. Er müsse erst noch von der Notwendigkeit überzeugt werden, dass Erleichterungen erforderlich seien, sagte er. Banken müssen seit 2014 Strafzinsen zahlen, wenn sie bei der Notenbank über Nacht überschüssige Gelder parken. Seitdem ist der sogenannte Einlagenzins negativ. Aktuell steht er bei minus 0,4 Prozent. Wie EZB-Chef Mario Draghi am Mittwoch sagte, prüft die Euro-Notenbank, ob es geldpolitisch erforderlich ist, die Nebenwirkungen für Banken abzumildern.

Knots Ratskollege, Italiens Notenbankchef Ignazio Visco hält die Auswirkungen für nicht sehr groß. „Wir diskutieren, analysieren immer noch die Effekte“, sagte er am Donnerstag in Washington. „Die Zahlen sind nicht sehr hoch.“ Er erwarte, dass eine Einschätzung der Auswirkungen im Juni vorliegen wird. Dies werde Teil der Diskussionen über die neuen Geldspritzen für Banken sein.

