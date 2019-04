Gropius-Chefin Rosenthal leitet Jury der Kunst-Biennale Venedig

Venedig/Berlin (APA/dpa) - Die Direktorin des Berliner Martin-Gropius-Baus, Stephanie Rosenthal, übernimmt in diesem Jahr die Leitung der Jury für die Kunstausstellung Biennale in Venedig, wie das Festival am Donnerstag bekannt gab. Rosenthal ist seit einem Jahr die erste Frau an der Spitze des Gropius Baus. Die Biennale präsentiert sich heuer zum 58. Mal, sie gilt neben der documenta als weltweit wichtigste Kunstschau.

Während der Biennale (11. Mai bis 24. November) vergibt die Jury mehrere Preise, darunter die Goldenen Löwen für den besten Beitrag in einem der nationalen Pavillons sowie für den besten Beitrag eines Künstlers in der vom US-Amerikaner Ralph Rugoff kuratierten Ausstellung „May You Live In Interesting Times“.