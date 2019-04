Zürcher Börse schließt knapp behauptet

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start über weite Strecken hinweg im Plus bewegt. Am Ende schloss der Leitindex SMI knapp im negativen Bereich. An einem impulsarmen Tag wurde die Stimmung etwas von Konjunktursorgen gedämpft, sagten Händler. Weder die US-Notenbank noch die Europäische Zentralbank haben den Markt unterdessen stärker beeinflussen können. Aus den USA erreichte den Schweizer Markt am Nachmittag dann die Neuigkeit, dass sich der Preisauftrieb auf Ebene der Produzenten im März leicht verstärkt hatte.

Außerdem wurde bekannt, dass amerikanische Firmen in der vergangenen Woche weniger Arbeitsplätze geschaffen haben als erwartet. Für Diskussionen unter Börsianern sorgte auch die Brexit-Entwicklung aufgrund des erneuten Aufschubs bis zum 31. Oktober. Ein Marktanalyst sprach von einer „Irrfahrt der britischen Politik, auf die sich die Finanzmärkte nicht einstellen können“. Am morgigen Freitag kommt in den USA die Berichtssaison mit den Banken JPMorgan und Wells Fargo wieder in Fahrt, in der Schweiz wagt der Zugbauer Stadler Rail den Gang aufs Börsenparkett.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,07 Prozent tiefer bei 9.549,26 Punkten. Während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,07 Prozent auf 11.400,54 Punkte nachgab, stieg der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) 0,21 Prozent auf 1.478,15 Punkte. Von den 30 wichtigsten Aktien legten 21 zu und 9 verloren an Wert.

Gefragt waren die Aktien der beiden Luxusgüterhersteller Swatch (plus 2,8 Prozent) und Richemont (plus 1,6 Prozent). Händler verwiesen auf den besser als erwarteten Zwischenbericht des Konkurrenten LVMH. Dieser steigerte den Umsatz aus eigener Kraft um elf Prozent. Analysten äußerten sich zudem positiv über die weiteren Aussichten der Branche.

Auf Erholungskurs waren auch die Aktien der Banken Julius Bär (plus 2,9 Prozent), Credit Suisse (plus 2,6 Prozent) und UBS (plus 2,2 Prozent).

Bei den zyklischen Firmen waren zudem Adecco (plus 2,7 Prozent), LafargeHolcim (plus 1,5 Prozent), Clariant (plus 1,0 Prozent) oder Temenos (plus 0,5 Prozent) stärker gefragt.

Bei den Schwergewichten fielen Novartis (plus 0,1 Prozent) über lange Strecken hinweg deutlich positiv auf, schlossen jedoch wenig verändert. Viele Aktionäre hätten sich von den neu erhaltenen Alcon-Aktien getrennt und das Geld wieder in Novartis-Papiere investiert, hatte ein Börsianer das Kursplus im frühen Handel interpretiert.

Zu dieser Interpretation passte, dass Alcon (minus 2,9 Prozent) größter Verlierer unter den Bluechips waren. Daneben sorgten die deutlich auseinandergehenden Meinungen der Analysten für Volatilität am Markt, hieß es. „Das braucht jetzt noch seine Zeit, bis das Gleichgewicht gefunden ist“, sagte ein Börsianer. Die Kursziele der Analysten reichen von 47 bis 67 Franken, die Empfehlungen variieren ebenso stark.

Die anderen Index-Riesen Nestle (minus 0,8 Prozent) und Roche (minus 1,2 Prozent) verloren ebenfalls.

~ ISIN CH0009980894 ~ APA552 2019-04-11/18:48