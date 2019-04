Migrantenfreundlicher Bürgermeister aus Italien kommt vor Gericht

Riace (APA/dpa) - Einem mittlerweile suspendierten Bürgermeister aus Italien, der für sein Engagement für Migranten bekannt wurde, wird der Prozess gemacht. Domenico „Mimmo“ Lucano und mehr als zwei Dutzend weitere Personen müssten sich vom 11. Juni an vor Gericht verantworten, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag unter Berufung auf das Gericht im süditalienischen Locri.

Lucano war im kalabrischen Ort Riace Bürgermeister und galt international als Symbol für Toleranz. Er hatte in seinem von Entvölkerung geprägten Dorf Hunderte Migranten aufgenommen und in die örtliche Wirtschaft integriert.

Anfang Oktober war er wegen Begünstigung illegaler Einwanderung vorübergehend festgenommen worden. Aus dem Hausarrest wurde Lucano entlassen, er musste aber dem Ort in Kalabrien den Rücken kehren. Der Prozess müsse nun klären, ob sich hinter dem Modell Riace wirklich ein kriminelles System verberge, berichtete die Zeitung „La Repubblica“ am Donnerstag.

Lucano hatte kürzlich erklärt, sich vor einem Prozess nicht zu scheuen. „Ich verteidige mich in Prozessen, nicht vor Prozessen.“ Der Fall hatte im In- und Ausland für Empörung gesorgt. Gegen das Vorhaben des rechtspopulistischen Innenministers Matteo Salvini, Migranten aus dem Dorf umzusiedeln, waren sogar in Dresden Menschen auf die Straße gegangen. Dort hatte Lucano den Friedenspreis der Stadt erhalten.