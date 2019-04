Afrikanische Union nennt Militärputsch im Sudan nicht „angemessen“

New York (APA/dpa) - Die Afrikanische Union hat den Militärputsch im Sudan und die Absetzung des Präsidenten Omar al-Bashir kritisiert. Die Machtübernahme der Streitkräfte sei „nicht die angemessene Reaktion auf die Herausforderungen, vor denen der Sudan steht, und auf die Bestrebungen der Menschen“, erklärte der Chef der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, am Donnerstag.

Zudem rief er alle Beteiligten dazu auf, die Rechte der Bürger sowie die der Ausländer im Land zu respektieren.

Das Militär hatte zuvor den Langzeitpräsidenten Al-Bashir abgesetzt und festgenommen. Die Streitkräfte wollen im Sudan nach eigenen Angaben zwei Jahre an der Macht bleiben, um den Weg für freie Wahlen zu ebnen. Das Militär verhängte für drei Monate den Ausnahmezustand und ordnete eine Ausgangssperre an. Die Opposition verurteilte den Putsch, forderte eine zivile Übergangsregierung und kündigte weitere Proteste an.

UNO-Generalsekretär António Guterres rief zu „Ruhe und allerhöchster Zurückhaltung“ in dem nordostafrikanischen Land auf. Er hoffe, dass die „demokratischen Bestrebungen des sudanesischen Volkes durch einen angemessen und inklusiven Übergangsprozess“ erreicht werden könnten. Die Vereinten Nationen stünden jederzeit bereit, den Sudan dabei zu unterstützen, ließ Guterres am Donnerstag in New York über seinen Sprecher ausrichten.

