Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Ein Titel legte zu, einer gab nach und zwei notierten unverändert.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 5,16 0,00 0,00 5,16 n.v. Fabasoft 16,45 0,00 0,00 16,45 521 S&T 23,38 0,16 0,69 23,22 84.937 Sanochemia 1,83 -0,05 -2,66 1,88 90 ~

