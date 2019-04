Chinas Premier Li trifft in Kroatien Mitteleuropäer

Dubrovnik (APA/dpa) - Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang trifft am Freitag in der kroatischen Adriastadt Dubrovnik die Regierungschefs von 16 Ländern aus Mittel- und Südosteuropa. An dem sogenannten 16+1-Gipfel nehmen elf EU-Mitgliedsländer und fünf EU-Beitrittskandidaten teil. Peking bietet diesen Ländern Hilfe beim Ausbau ihrer Infrastruktur an.

Es ist dies Teil der chinesischen Strategie der „Neuen Seidenstraße“, über die die asiatische Wirtschaftsmacht ihre Warenexporte nach Westeuropa ausweiten will. Die EU sieht diese Aktivitäten skeptisch. Sie befürchtet, dass die betroffenen Länder in Abhängigkeit von Peking geraten.