Sudan - EU fordert Übergabe der Regierungsverantwortung an Zivilisten

Khartum (APA/AFP) - Die Europäische Union hat nach dem Sturz des sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir eine rasche Übergabe der Regierungsverantwortung an Zivilisten gefordert. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erklärte am Donnerstag, nur ein „glaubwürdiger und inklusiver politischer Prozess“ könne den Erwartungen der sudanesischen Bevölkerung gerecht werden und zu den notwendigen politischen und wirtschaftlichen Reformen führen. Dazu müsse die Macht schnell an eine zivile Übergangsregierung übergeben werden.

Das US-Außenministerium rief die neue Militärführung im Sudan dazu auf, Zivilisten an der Regierung teilhaben zu lassen. Das sudanesische Volk habe klar zum Ausdruck gebracht, dass es einen von Zivilisten angeführten politischen Übergang wolle, sagte ein Ministeriumssprecher in Washington.

Der seit drei Jahrzehnten autoritär herrschende Staatschef Bashir war am Donnerstag nach monatelangen Massenprotesten der Bevölkerung vom Militär gestürzt worden. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde ein Militärrat eingesetzt, an dessen Spitze Verteidigungsminister Awad Ibnuf steht.

Die Anführer der Proteste gegen Bashir lehnten den „Militärputsch“ aber ab und riefen zu weiteren Demonstrationen auf. Sie fordern einen zivilen Rat statt eines Militärrats.

Bashir hatte sich 1989 mithilfe von Islamisten an die Macht geputscht. Seitdem regierte er das ostafrikanische Land mit harter Hand.