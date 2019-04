Japan: Erste Runde von Handelsgesprächen mit den USA am 15. April

Tokio (APA/Reuters) - Die USA und Japan werden nach Angaben der Regierung in Tokio am Montag und Dienstag Handelsgespräche aufnehmen. Das erste Treffen solle in Washington stattfinden, sagte Wirtschaftsminister Toshimitsu Motegi am Freitag. Er kündigte einen offenen Meinungsaustausch mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an.

US-Präsident Donald Trump hat den japanischen Handelsüberschuss von 69 Milliarden Dollar (61 Mrd. Euro) kritisiert und will ein bilaterales Abkommen schließen. Fast zwei Drittel der Summe beruhen auf Autoexporte. Ende April ist ein Treffen zwischen Trump und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe angedacht.