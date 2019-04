Registrierungspflicht: Rechtliche und technische Bedenken

Wien (APA) - Die von Türkis-Blau geplante Registrierungspflicht für Nutzer von Online-Foren ruft bei Experten rechtliche und technische Bedenken hervor. Technologierechtsexperte Nikolaus Forgo etwa bewertet den vorliegenden Gesetzesentwurf als „insgesamt schlecht gemacht“. Die Mobilfunker wiederum sehen sich durch den Entwurf nicht berührt und verweisen auf eine Möglichkeit der Identifikation per Handy.

Sowohl T-Mobile als auch A1 und „Drei“ bringen auf Anfrage der APA einen durch den Branchenverband „GSMA“ technisch standardisierten Dienst „Mobile Connect“ aufs Tapet, an dem die Netzbetreiber arbeiten. Derzeit gebe es aber in Österreich keinen Anbieter, der diesen Dienst im Programm habe. Dabei funktioniert das Log-in über eine Handynummer und SMS. Mittels Bestätigung eines auf die Nummer geschickten Links erlaubt man dem Netzbetreiber die verschlüsselte Übermittlung einer anonymisierten Kundenreferenznummer an den Portalbetreiber. Damit wird der Kunde auf dem entsprechenden Portal eingeloggt. Ob diese Art der Identifikation per Handy geeignet ist, die im Gesetzesentwurf vorgesehene Identifikation vorzunehmen, bedürfe aber einer rechtlichen sowie technischen Prüfung, hieß es.

Die Grundrechts- und Datenschutz-NGO epicenter.works sieht in den Telekombetreibern den „logischsten“ Weg für die Identifikation von Usern mit österreichischen Rufnummern. „Wahrscheinlich“ werden die Mobilfunker diese aber nicht gratis zur Verfügung stellen. Zudem werden eine einfache Speicherung der Rufnummer nicht ausreichen. Auch gebe es eine SIM-Kartenregistrierungspflicht und dazugehörige Schnittstellen zur Identifikation nicht in allen EU-Ländern. Es wäre aber unionsrechtswidrig, EU-Bürger mit fremden Rufnummern von einem österreichischen Online-Dienst auszusperren, so die Argumentation. Und eine Identifikation wie bei Car-Sharing-Diensten über einen Führerschein oder Reisepass würde wohl im unteren zweistelligen Bereich pro identifiziertem Nutzer kosten.

Unionsrechtliche Bedenken äußerte auch Technologierechtsexperte Forgo, da der Gesetzesentwurf womöglich gegen die E-Commerce-Richtlinie verstoße. Konkret gegen das Herkunftslandprinzip, wonach sich die rechtlichen Anforderungen an einen Anbieter nach dem Recht seines Sitzstaates richten, so der Rechtsexperte. Demnach dürfe man Betreibern nicht zusätzlichen Anforderungen unterwerfen. Auch gebe es durch das Gesetz einen Eingriff in die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens und Schutz personenbezogener Daten. Gerade beim Thema Datenschutz sei die Datenminimierung ein „wichtiger Grundsatz“. „Mir ist auch nicht klar, wie man die Identifizierung sicherstellen kann, ohne dass gigantische Mengen an personenbezogener Daten gespeichert werden.“

Zudem stelle sich die Frage, ob die Maßnahme verhältnismäßig und geeignet ist, das gesetzte Ziel, Straftaten wie üble Nachrede oder Beleidigung einzudämmen, zu erreichen, so Forgo: „Das bezweifle ich.“ Denn auch derzeit werden viele Verstöße unter Klarnamen begangen. Als Beispiel führte er den Fall der Ex-Grünen Sigrid Maurer an. Zudem stelle sich die Frage, ob sich große internationale Konzerne an die Regelung eines kleinen Staates wie Österreich halten werden. Vielmehr befürchtete der Experte in diesem Zusammenhang einen „gigantischen Schuss ins Knie“. Und kleine regionale Polit-Foren wie auf „derStandard.at“ müssten sich wohl nicht zuletzt wegen der angedrohten Strafen und des Verwaltungsaufwands überlegen, ob das Betreiben eines Forums wirtschaftlich sei. Als Konsequenz werde die viel zitierte Medienkonzentration weiter zunehmen.

Auch sei die im Gesetzestext vorgesehene Differenzierung, warum lediglich Anbieter, die eine gewisse Größe erreichen (100.000 User, 500.000 Euro Jahresumsatz oder 50.000 Euro Presseförderung) sachlich nicht begründbar. „Warum sollte die Gefahr von übler Nachrede oder Beleidigung auf Foren, die nicht darunter fallen, geringer sein“, meinte Forgo. Darüber hinaus stelle sich noch ein „prinzipielles Problem“. Denn viele Foren würden gerade von der Anonymität leben, wie etwa eines für anonyme Alkoholiker. Dort könne es unter Umständen für User wichtig sein, anonym zu bleiben.

Bei der Medienbehörde KommAustria, die als Aufsichtsbehörde fungieren soll, wollte man den vorliegenden Gesetzestext nicht kommentieren. Ob die derzeitigen Ressourcen für die Erfüllung der gestellten Aufgaben ausreicheten, wollte der Sprecher nicht bewerten. Das müsse man sich anschauen, wenn das Gesetz dann in Kraft tritt.